Sabiedrības attieksmes drūmā ēna jeb kāpēc tik daudzi cilvēki izlemj par labu pašnāvībai?

VAS “Latvijas dzelzceļš” veiktais pētījums* apliecina to, ka cilvēki, uzzinot par kāda radinieka, drauga, kolēģa vai paziņas nodomu izdarīt pašnāvību, visbiežāk runātu ar šo cilvēku un aicinātu viņu meklēt palīdzību pie speciālistiem. Kā stāsta sociālantropologs Andris Saulītis, šādi rezultāti parāda to, ka

“Ikvienā sabiedrībā ir cilvēki, kuri pašaizliedzīgi palīdzēs izrauties cilvēkiem no vientulības, tādējādi novēršot pašnāvību mēģinājumus.

Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” direktore Zane Avotiņa uzsver, ka pirmais solis pašnāvību riska novēršanā ir saruna. “Nedrīkst baidīties cilvēkam vaicāt, vai viņš ir nolēmis izdarīt pašnāvību. Runāšana par smagajām tēmām - tas ir kā būt ar ziloni istabā. Mēs redzam, ka zilonis atrodas telpā, un, iespējams, to daudzi redz, bet mēs ar to negribam tikt galā. Mums liekas, ka tas ir biedējošs, un mēs nezinām, ko ar to darīt. Mentālā veselība joprojām ir stigmatizēta. Liekas, ka tas ir kaut kas slikts, nedziedināms un nemainīgs.