Daudziņa par attiecībām ar Vili: Tā ir apzināta izvēle darīt visu, lai būtu kopā

Tad, kad tu izdzirdi to maģisko "līdz nāve mūs šķirs" un kad to izlaid līdz apziņai un līdz kaulu smadzenēm, tad jau tu apzinies, ka tiec konfrontēts ar iespējamām visādām slimībām, neveiksmēm un kaut kādām grūtībām. Un tu esi gatavs to visu izstrēbt kopā. Lai vai kas tur nāks.