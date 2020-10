Tādu Golf nebūsi redzējis - V8 motors un aizmugures piedziņa

Lai gan pelēkais VW Golf VII izskatās pēc gluži tipiska nelielas ģimenes auto ar 1,6 litru dīzeļdzinēju, nekā tipiska šajā auto nav. Somu autosporta komanda Maailmanlopun Vehkeet, kuras nosaukuma tulkotā nozīme varētu būt "apokalipses verķi", mašīnai ir veikuši vērā ņemamus pārbūves darbus, virkni komponenšu aizgūstot no BMW rezerves daļu apcirkņiem.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Tādējādi priekšpiedziņas auto, kam normālos apstākļos uzstādīts neliela darba tilpuma motoriņš, tagad ir kļuvis par drifta auto un ir apgādāts ar 4 litru V8 dzinēju, kura 286 zirgspēki un 400 Nm tiek novadīti aizmugurējiem riteņiem. Lai rastu vietu lielajam motoram bez mašīnas virsbūves pārveidošanas, somi Golf priekšā uzstādījuši palīgrāmi no BMW E36, savukārt jaudas pārvada pārbūvei no priekšas uz aizmuguri izmantots E39 palīgrāmis un mezgli no dažādiem deviņdesmito gadu BMW.