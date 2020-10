Šodien Eiropas Krūts veselības diena. Pieslēdzies pasākumam "Dzīvo rozā!"

Kāpēc „Dzīvo Rozā!”? Tas ir veltījums sievietēm, atgādinot, ka veselība ir un paliek viena no svarīgākajām dzīves vērtībām. Ar šo tiešsaisti mēs solidarizējamies ar vismaz 40 citās Eiropas valstīs īstenotiem pasākumiem, lai mazinātu stereotipus un bailes no krūts vēža.

Pieslēgšanās tiešsaistei notiks no Psihoemocionālā atbalsta centra, kas atrodas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrā, no psihosociālās rehabilitācijas programmas „Spēka Avots”, kas notiek Jelgavas novada „Upeslīčos”, no Cēsīm un Liepājas, kā arī no dažādām vietām Rīgā, lai parādītu dzīves un domu daudzveidību, lai „Dzīvotu Rozā!”