Pirmā turciete ar Latvijas pilsonību: vēl 1998. gadā nezināju, ka tāda Latvija eksistē

1998. gadā Sibela, vēl dzīvojot Turcijā, darbavietā iepazinās ar savu nākamo vīru, kas bija no Latvijas. Līdz šai tikšanās reizei Sibela nav zinājusi, kas tā tāda Latvija ir un kur tāda atrodas, bet, kā pati smej: "But it was 1998, so it’s ok" (tulk. no angļu valodas: "Bet tas bija 1998. gads, tā ka tas ir normāli"). Pēc kāzām pāris pirmos septiņus kopdzīves gadus pavadīja Gruzijā, tad, 2005.gadā – pārcēlās uz Latviju.