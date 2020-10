Izsekoti aptuveni puse ceturtdien konstatēto Covid-19 inficēšanās gadījumu

Vēl astoņas personas inficējušās ārvalstīs, no tām četras - Krievijā. Divos gadījumos Covid-19 "ievests" no Baltkrievijas, pa vienam saslimušajam ir iebraukuši no Somijas un ASV.

No jaunajiem inficētajiem 28 bijuši bērni vecumā līdz deviņiem gadiem, bet 21 saslimušais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 27 saslimušie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 21 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.