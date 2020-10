Nelaiķis "Pop Smoke" 1. vietā. Pateicoties "TikTok", desmitniekā atgriežas "Fleetwood Mac"

"Pop Smoke" albums "Shoot for the Stars, Aim for the Moon ASV nedēļas griezumā pārdots 67 000 vienību, liecina "Nielsen Music/MRC Data" apkopotie dati. Albums virsotnē atgriezies pēc trīs mēnešu pārtraukuma.

Pagājušās nedēļas līderi - reperis "21 Savage" un producents "Metro Boomin" ar albumu "Savage Mode II" noslīdējuši uz 2. vietu.

3. vietā repera "Juice WRLD" ieraksts "Legends Never Die", vietu zemāk "Lil Baby", bet top5 noslēdz reperis un panks "Machine Gun Kelly" un viņa jaunākais albums "Tickets to My Downfall".

Jauno albumu "Machine Gun Kelly", kurš pēdējos mēnešos presē nonācis arī saistībā ar savu mīlas dēku ar Meganu Foksu, raksturo kā poppanka ierakstu. To producējis poppanka grupas "Blink-182" dalībnieks Treviss Barkers.

Megana Foksa un "Machine Gun Kelly" FOTO: kadrs no video

K-pop sensācija - dienvidkorejiešu meiteņu kvartets "Blackpink" ar ilgi gaidīto debijas albumu "The Album" no 2. vietas ar 35 000 pārdotām kopijām noslīdējusi uz 6.

Blackpink FOTO: publicitātes

Astoņu dziesmu albumā, kura garums ir nepilnas 25 minūtes, piedalās tādi prominenti viesmākslinieki kā amerikāņu popmūzikas lakstīgala Ariana Grande, popmūzikas superzvaigzne Selēna Gomesa (Selena Gomez), Viktorija Monē, repere Kārdija Bī u.c.

Pirms neilga laika grupa izdeva krāsaino videoklipu dziesmai "Ice Cream", kurā piedalās arī Selēna Gomesa.

Minēto dziesmu sarakstījusi iespaidīga komanda - pati Gomesa, Ariana Grande, Viktorija Monē, Tomijs Brauns, Teddy u.c.

Grupā darbojas četras 23 līdz 25 gadus vecas dziedātājas un dejotājas - Jisoo, Jennie, Rosé un Lisa.

Dziesma sekoja pirmajam albuma singlam "How You Like That".

Pēc 42 gadu ilgas pauzes britu amerikāņu rokgrupas "Fleetwood Mac" 1977. gada albums "Rumours" atgriezies topa pirmajā desmitniekā. Albums šonedēļ pakāpies no 13. vietas uz septīto, un tas noticis uz popularitātes viļņa, kas aizsākās, pateicoties sociālā tīkla "TikTok" lietotāja video, kura fonā dzirdams "Rumours" hita "Dreams" fragments.

Par tīmekļa sensāciju kļuvušajā video tā autors Neitans Apodaka redzams vizināmies ar longbordu, dzeram no pudeles "Ocean Spray" dzērveņu un aveņu sulu un dziedam līdzi Stīvijai Niksai.

Video kļuvis tik populārs, ka savus veltījuma klipus "TikTok" ievietojuši arī "Fleetwood Mac" mūziķi Miks Flītvuds un Niksa.

"Rumours" ASV pārdotāko albumu sarakstā 1977. un 1978. gadā pavadīja 31 nedēļu.

Pēdējo reizi topa desmitniekā tas atradās 1978. gada 18. februāra sarakstā.