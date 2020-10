Uzvaras parkā sēs bioloģiski vērtīgu zālāju

Kā norāda "Rīgas meži", biologi brīdina, ka Latvijā visstraujāk izzūd dabiskie, bioloģiski vērtīgie zālāji. To izzušanu veicina mūsdienu lauksaimniecības metodes un glifosātus saturošus herbicīdu lietošana, kas iznīcina pilnīgi visus augus. Tādēļ aizvien biežāk pasaulē veido urbānās pļavas, pilsētas kļūst ne tikai par bišu un citu apputeksnētāju izdzīvošanas vietu, bet dod iespēju zelt izzūdošām savvaļas augu sugām.

Latvijas Dabas fonds nesen sāka dabisko pļavu sabiedrisko atbalsta kustību "Iesēj savu kvadrātmetru!", un tai pievienoties nolēma arī pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži", kas rūpējas arī par pilsētas parkiem. "Dabiskās pļavas un ganības ir izzūdoša dabas vērtība - šobrīd tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Tās ir unikālas ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība, un to saglabāšanā aizvien svarīgākas kļūst apdzīvoto vietu zaļās teritorijas," saka projekta "GrassLIFE" vadītāja Inga Račinska. Viņa norāda, ka, iesējot dabisko pļavu augus parkos, tiek palīdzēts izplatīties to sēklām, līdz ar to tiek sekmēta sugu izdzīvošana.