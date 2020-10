Par pusmiljonu eiro tiks nodrošināti algoti amati divām trešdaļām Rīgas domes koalīcijas deputātu

Līdz ar to šiem politiskajiem spēkiem kopā ir 39 deputātu vietas no 60.

Koalīcijas izveidošanas procesā partijas vienojās palielināt vicemēru skaitu no iepriekšējā sasaukuma diviem domes priekšsēdētāja vietnieku amatiem uz trim šajā sasaukumā.

Turklāt tikai viens domes priekšsēdētāja vietnieks - Linda Ozola (JKP), vienlaikus vada arī komiteju, savukārt Vilnis Ķirsis (JV) un Edvards Smiltēns (NA/LRA) nevada nevienu komiteju, līdz ar to citiem šo politisko spēku pārstāvjiem ir iespēja ieņemt algotos komiteju vadītāju amatus.

Papildus tam koalīcija ir vienojusies, ka katram komitejas vadītājam būs divi vietnieki. Šie amati līdz šim nebija algoti, taču tagad pašvaldības nolikumā ir paredzēts, ka komitejas vadītāja vietnieka amats var tikt atalgots. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP) ir paudis, ka neredz iespēju algot komiteju vadītāju vietniekus no pašreizējā pašvaldības budžeta, taču tam varētu tikt paredzēti līdzekļi nākamā gada Rīgas pašvaldības budžetā.

Koalīcijas vienošanās tiek īstenota un pašlaik komitejas vadītāja vietnieki nav ievēlēti tikai Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā. Taču to plānots izdarīt kādā no tuvākajām komitejas sēdēm.

Ņemot vērā, ka Ozola vienlaikus pilda divu amatu pienākumus un viens no Sociālo jautājumu komitejas vadītāja vietniekiem ir opozīcijas pārstāvis Ainars Baštiks (GKR), koalīcija nodrošinājusi algotus amatus 26 no 39 domē ievēlētajiem koalīcijas deputātiem jeb nepilnai pusei no kopumā 60 domes deputātiem.