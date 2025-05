Sabiedrībā jāveicina izpratne par mediju un žurnālistu darbu un nozīmi, uzsver asociācija

Šodien sēdē deputāti iepazinās ar Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto Žurnālistu un citu mediju profesionāļu drošības plānu 2025.-2027.gadam. Ministrija ar šo drošības plānu iecerējusi aizsargāt žurnālistus no vardarbības, draudiem un vajāšanas, sekmēt Latvijas masu mediju brīvību, kā arī sniegt palīdzību atbilstīgas tiesiskas un institucionālas sistēmas izveidē.

"Mums ir ļoti svarīgi, lai tiesībsargājošās institūcijas tiešām saprot, ka tā ir problēma. Saprot, ka, to nerisinot, radīsies lielas problēmas. Ka tas ved uz mediju pašcenzūru, ka tas ved uz faktos balstītas informācijas samazinājumu mediju vidē," sacīja asociācijas vadītāja.

Viņa norādīja, ka par mediju darbu un to funkcijām demokrātiskā sadarbībā ir svarīgi veicināt izpratni ne tikai tiesībsargājošajās institūcijās, bet arī sabiedrībā. Tetarenko-Supe norādīja, ka līdz ar to mediju nozare uz plānu raugās ar cerībām, bet tai pašā laikā nav pilnīgas pārliecības, vai divu gadu laikā izdosies īstenot to, ko nav izdevies realizēt iepriekš vairāku gadu gaitā. Neesot arī līdz galam skaidrs, kas notiks pēc 2027.gada, kad plāna pasākumi noslēgsies.