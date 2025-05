Katrā ligzdā atrodamas olas un drāmas netrūkst – kas notiek ērgļu mājvietās

Ko dod tiešraides?

Galvenais ieguvums no tām – pētījumi gan par mazo, gan klinšu ērgļu barību. Zināšanas par to, kas šiem putniem garšo, ļauj prognozēt to, kas notiks vai varētu notikt ar konkrēto populāciju atkarībā no saimniekošanas veida.