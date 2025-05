Itālijas policija veic reidus pret mafijas klanu un narkotiku kontrabandas tīklu

Viena no policijas operācijām bija vērsta pret 97 aizdomās turamajiem, kas apsūdzēti nelegālā narkotiku kontrabandā no Dienvidamerikas caur Itālijas Džoija Tauro ostu, saņemot palīdzību no ostas darbiniekiem. Aizdomās turamie "Ndrangheta" locekļi apsūdzēti arī izspiešanā, nolaupīšanā, manipulēšanā ar vēlēšanām un ieroču kontrabandā.