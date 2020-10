Reiz, ciemojoties pie draugiem Šveicē, viņa noskatīja starptautisku mākslas izstādi “Montreux Art Gallery”, kurā gribēja izstādīt savus darbus. Tā nebija tikai īslaicīga ideja, tas bija viņas sapnis. Un domas par to Ildzi nelika mierā divus gadus, līdz viņa nolēma iet uz pilnu banku!

Ir cilvēki, kas neatlaidīgi seko saviem sapņiem – nosprauž mērķi un iet uz to, reizēm pat pārdroši. Ildze Ose, māksliniece no Talsiem, noteikti ir savu sapņu piepildītāja! Šonedēļ – no 23. līdz 25. oktobrim – Ķīpsalā notiks mēbeļu un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle 2020”, kurā varēs aplūkot Ildzes darbus.