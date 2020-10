"Mans darījumu stils ir diezgan vienkāršs. Es tēmēju ļoti augstu un tad turpinu prasīt, prasīt un prasīt, līdz panāku to, ko gribu. Dažreiz es samierinos ar mazumiņu, bet lielākoties vienalga dabūju to, ko gribu," grāmatā "The Art of the Deal" ("Darījuma māksla") raksta Donalds Tramps.

ASV prezidents Donalds Tramps 2016.gada vēlēšanās kandidēja kā biznesmenis, kurš izvedīs Savienotās Valstis no neizdevīgiem līgumiem un to vietā noslēgs jaunus – daudz labākus. Vai Trampam četros gados ir izdevies nodemonstrēt savu "darījumu mākslu", par ko viņš rakstīja savā 80.gadu dižpārdoklī? Tuvojoties vēlēšanām, atskatāmies uz Trampa veikumu aizvadītajos četros gados. Šoreiz pievēršamies Trampa mēģinājumiem panākt Ziemeļkorejas kodolatbruņošanos un izstāšanos no bruņošanās līgumiem.

Tramps mēģina atbruņot Ziemeļkoreju

Viena no nozīmīgākajām Trampa prezidentūras epizodēm saistīta ar Ziemeļkoreju – noslēgto, ar kodolieročiem bruņoto valsti, ko jau trešajā paaudzē pārvalda Kimu dinastija. 2017.gadā pēc Ziemeļkorejas veiktajiem raķešu izmēģinājumiem Trampa un Kima Čenuna starpā izcēlās dramatiska vārdu apmaiņa. Kims aicināja Ziemeļkorejas zinātniekus “bieži ar smaidu uz lūpām sūtīt jeņķiem lielas un mazas dāvanas”. Tramps Ziemeļkorejai piesolīja “tādu uguni un niknumu, kādu pasaule vēl nav pieredzējusi”.

2017.gadā pasaule nonāca uz iespējama kodolkara sliekšņa.

Kā savās grāmatās par Trampa prezidentūras aizkulisēm norāda Votergeitas žurnālists Bobs Vudvords, saspīlējuma periodā ASV aizsardzības ministrs Džeimss Matiss gulēja treniņtērpā, jo gatavojās, ka viņu jebkurā brīdī varētu izraut no miega ar paziņojumu, ka Ziemeļkoreja ir veikusi uzbrukumu ASV. Bija sagatavots viss vajadzīgais Ziemeļkorejas raķešu notriekšanai, kā arī tika izstrādāti dažādi rīcības plāni attiecībā uz Ziemeļkoreju. To vidū bija divi plāni, kas paredzēja Ziemeļkorejas režīma nomaiņu vai likvidēšanu, un ASV Gaisa spēki veica uzlidojumu simulācijas. ASV politiskajās aprindās valdīja bailes, ar ko varētu beigties abu neparedzamo līderu izlēcieni.

Taču kādā brīdī Tramps pēkšņi mainīja retoriku. Savstarpējos apvainojumus nomainīja runas par draudzību. Tramps un Kims sāka plānot tikšanos un apmainījās ar vēstulēm. 2018.gada jūnijā ASV un Ziemeļkorejas līderi tikās Singapūrā, bet 2019.gada februārī negaidīti tika pārtraukts samits Vjetnamā. Tramps kļuva par pirmo ASV prezidentu, kurš, atrodoties amatā, ticies ar Ziemeļkorejas līderi un spēris dažus soļus Ziemeļkorejas teritorijā vizītes laikā Dienvidkorejā.

Singapūras samita noslēgumā izdotais paziņojums bija ļoti nekonkrēts – tas runāja par kopīgiem “pūliņiem radīt ilgtspējīgu un stabilu miera režīmu”. Tas apliecināja Ziemeļkorejas “apņemšanos strādāt pie pilnīgas Korejas pussalas denuklearizācijas”. Vienīgais konkrētais punkts šajā ziņojumā attiecās uz karagūstekņu mirstīgo atlieku atgriešanu. Samits Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā beidzās vispār bez nekādas vienošanās. Tramps paziņoja, ka Ziemeļkoreja esot pieprasījusi sankciju atcelšanu, ko ASV puse neesot bijusi gatava darīt. Ziemeļkorejas puse apgalvoja, ka tā prasījusi tikai daļēju sankciju atcelšanu, kā arī piedāvājusi nojaukt Jongbjonas kodolobjektu, taču ASV ar to neesot pieticis.

Tramps bieži apgalvo, ka, pateicoties viņa attiecībām ar Kimu, pasaule esot kļuvusi drošāka. Taču šādiem apgalvojumiem īsti nav pamata. Ziemeļkoreja turpina attīstīt savu kodolprogrammu. Šomēnes militārajā parādē tika demonstrēta tās jaunā starpkontinentālā ballistiskā raķete, kuras izmēģinājums varētu būt gaidāms ap ASV prezidenta inaugurācijas laiku. Pretamerikāniskā propaganda iekšējam patēriņam Ziemeļkorejā nav mitējusies, lai gan attiecības abu valstu starpā, protams, nav tik sliktas kā 2017.gadā.

Iepriekšējie ASV prezidenti bija atturējušies tikties ar Ziemeļkorejas vadoņiem, vismaz kamēr atradās amatā. Eksprezidenti Džimijs Kārters un Bils Klintons pēc pilnvaru nolikšanas ir mēģinājuši vest sarunas ar Kimu Irsenu, taču piedzīvoja izgāšanos. Arī Trampam, kad viņš posās uz Singapūras samitu, tika pārmests, ka tā viņš tikai “uzdāvinās” Ziemeļkorejai starptautisko statusu un zināmu respektabilitāti, bet neko nozīmīgu pretī nesaņems.

Neveiksmju cēloņi ir acīmredzami, ja uz Ziemeļkorejas valdību skatās kā diktatorisku režīmu, kas iekšpolitiski savu pastāvēšanu nodrošina ar nežēlīgām represijām, cenzūru un propagandu, bet ārpolitiski – ar kodolieročiem.

Arī Trampa mēģinājums bija neveiksmīgs, jo Kimam nav iemesla atdot sava režīma pastāvēšanas garantu. Vienlaikus Kima interesēs nav sākt kodolkaru ar ASV, jo arī tas nozīmētu viņa režīma galu. Ziemeļkorejas jautājums ir problēma, kas bez Kimu režīma gāšanas ir praktiski neatrisināma. Solījums to atrisināt mierīgā ceļā ir vai nu naivs, vai arī vērsts uz pozitīvu publicitāti, nevis reālu risinājumu.

Līgums par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT)

Runājot par bruņojuma kontroli kodolieroču dimensijā, Donalds Tramps 2019. gada 2. augustā izstājās no viena no Aukstā kara atstātajiem mantojumiem pasaulei – INFT. Nezinātājam – tas paredz aizliegumu Krievijas un ASV bruņojuma arsenālos turēt no sauszemes palaižamas tuva (500-1000 km) un vidēja (1000-5500 km) darbības rādiusa raķetes (aprīkotas gan ar konvencionālo galviņu, gan ar kodolgalviņu). Šis aizliegums arī attiecas uz šo raķešu sauszemes palaišanas platformām.

Trampa administrācija šo lēmumu pamatoja ar Krievijas veiktajiem līguma nosacījumu pārkāpumiem – galvenokārt raķešu izmēģināšanu, kura pārkāpj līgumā noteiktos rādiusa ierobežojumus.

Respektīvi – Vašingtonai nav nekādas jēgas sev sasiet rokas, ja otra puse to darīt negrasās.

Vienlaikus vairāki apskatnieki ir norādījuši, ka ASV lēmumu zināmā mērā arī ir ietekmējusi vēlēšanās modernizēt savas kodolspējas un atbildēt Ķīnas mestajam izaicinājumam Klusā okeāna reģionā. Šeit jāatceras, ka Pekina minētajā pasaules daļā izvieto savus kodolieročus un Vašingtona nevēlas būt neizdevīgā pozīcijā.

Tramps ir iepriekš izteicies, ka viņš vēlētos jaunu līdzīgu līgumu, kurā tiktu iekļauta gan Krievija, gan Ķīna. Tomēr pagaidām izskatās, ka būtiska virzība šajā dimensijā nav notikusi un Pekina ir uzsvērusi, ka tās kodolarsenāls ir tikai niecīga daļa no ASV un Krievijas arsenāla. Šā iemesla dēļ Ķīnai nav nekādas vajadzības ierobežot savas bruņošanās tendences. Tādējādi – Tramps vismaz šajā jomā ir pagaidām cietis neveiksmi.

Jaunais START līgums

Līdzīga politika Trampam ir bijusi saistībā ar Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas līgumu (START), kurš paredz ASV un Krievijas stratēģiskās darbības rādiusa kodolieroču ierobežošanu (vairāk par 5500 km). Šā līguma termiņš beidzas 2021. gada 5. februārī, un pagaidām notiek sarunas par tā pagarināšanu. Tomēr arī šajā gadījumā Tramps ir uzsvēris, ka noslēgtā vienošanās neatbilst ASV interesēm (īpaši saistībā ar uzraudzības mehānismiem, kā arī Krievijas taktisko kodolieroču kontroli) un būtu jāpārskata (tai skaitā iesaistot Ķīnu). Saprotams, ka nedz Ķīna un Krievija būtisku piekāpšanos nav signalizējušas, un tā vien izskatās, ka vismaz līdz vēlēšanām šis jautājums atrisināts netiks.

Ir jāsaprot, ka START līgums ir pēdējais nopietnais Aukstā kara mantojums kodolbruņošanās jomā, kurš kontrolē lielāko pasaules kodollielvalstu – ASV un Krievijas kodolieroču arsenālus.

Tā krišanas gadījumā pasaule zaudētu milzīgu uzraudzības mehānismu, kurš tad attiecīgi arī samazinātu kodolkara iespējamību.

Atvērto debesu līgums

Visbeidzot, Trampa tendenci censties mainīt Aukstā kara kodolbruņojuma kontroli ilustrē arī viņa paziņojums par izstāšanos no Atvērto debesu līguma šā gada 21. maijā. Atvērto debesu līgums paredz katrai no dalībvalstīm veikt militārās novērošanas (tai skaitā fotografēšanas) lidojumus pār citu dalībvalstu teritorijām. Līguma mērķis ir padarīt informāciju par valstu bruņotajiem spēkiem, militārajām aktivitātēm un objektiem pēc iespējas caurskatāmāku un katrai valstij pieejamāku. Minētā dokumenta ideja ir šāda: jo vairāk konkurējošās armijas zinās cita par citu, jo mazāka iespēja, ka tās iesaistīsies bruņotos konfliktos.

ASV no līguma izstājās, jo Krievija ir ilgstoši ierobežojusi ASV izlūklidojumus pār Kaļiņingradas apgabalu, kuru Maskava potenciāli var izmantot kā kodolraķešu palaišanas punktu bruņota konflikta gadījumā. Tāpat Kremlis ir arī ierobežojis piekļuvi okupētajām Dienvidosetijas un Abhāzijas teritorijām un nav ļāvis piekļūt atsevišķām militārām mācībām. Papildus šim visam pastāv arī sadursmes saistībā ar Krievijas vēlēšanos aprīkot savas novērošanas lidmašīnas Tu-154 ar jauniem digitālajiem sensoriem. Pentagona amatpersonas ir norādījušas, ka šie sensori sniegs Krievijai informācijas ievākšanas priekšrocību salīdzinājumā ar ASV lidmašīnām. Šeit jāatceras, ka visiem pārlidojumos izmantojamajiem lidaparātiem ir nepieciešams atbilst līgumā noteiktajiem standartiem

Trampa izstāšanās no līguma ir zināmā mērā likusi apšaubīt tā jēgu. Tas tāpēc, ka vienošanās nosaka, ka dalībvalstis katru gadu vienojas par noteiktu skaitu pārlidojumu kvotu un iegūtajai izlūkinformācijai pēc pieprasījuma potenciāli var piekļūt arī citas valstis. Ņemot vērā ASV svaru, tai parasti katru gadu tiek piešķirta lauvas tiesa kvotu, un ASV izstāšanās nozīmēs, ka potenciāli nevarēs tikt iegūts liels novērojumu datu skaits.

Tas savukārt ir ļoti neizdevīgi tādiem ASV sabiedrotajiem kā Baltijas valstis un Ukraina, kuru rīcībā nav nepieciešamo tehnoloģiju, lai iegūtu nepieciešamos militāros datus.

Parasti šādā kontekstā notiek paļaušanās uz līguma ietvaros iegūto datu kopumu. Turklāt nav arī izslēgts liels risks, ka Krievija beigu beigās varētu izvēlēties liegt pārlidojumus arī ASV sabiedrotajiem.