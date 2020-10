Automobiļu kulta gadsimts noslēdzas. Turpmāk automašīna būšot tikai kaste uz riteņiem

Tirgus šodien ir pārsātināts ar modeļiem. Lai izkonkurētu pārējos, ir vajadzīgs ļoti būtisks jauninājums, pavērsiens. Politiķi to zina, tāpēc, izveidojot jaunus likumus par izplūdes gāzu ierobežošanu, viņi var piespiest auto ražotājus būtiski mainīt kursu. Tagad iznāk, ka autoražotājiem tiek izteikts ultimāts, kamēr citas industrijas jomas drīkst izturēties pret ekoloģiju vieglprātīgāk.

Interesanti, ka šodienas pirmie elektriskie auto nepavisam nebija lētie „tautas vāģi“, bet gan Tesla. Tātad luksusa automašīna, kas nepavisam nav VW burbulītis. Zināmā mērā ar Teslu tiek piedāvāts moderns Ancia Aurelia variants 21. gadsimta sākuma izpratnē. Braucot no Liepājas uz Daugavpili (kārtīgā salā!), ar to nāktos kaut kur apstāties un parūpēties par limuzīna pašsajūtu. Ar šo mēs atkal atgriežamies pie stila, kas bija raksturīgs pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados: bužināšanas, ucināšanas un pozēšanas.

Žēl

Man žēl uzticīgā drauga, kas pašlaik stāv uz garāžas ceļa un gaida mūsu nākamo kopīgo braukšanu. Lieliskais metāla palīgs uz riteņiem. Esam saraduši. Sauciet to par atkarību vai mīlestību pret „bleķa kasti“ – automašīnu, taču tāda eksistē, un es to zinu. Tai pašā laikā pēdējos 100 gadus laikā automašīnas ir izstūmušas cilvēkus no pilsētu ielām. Uz Brīvības ielas ietvēm Rīgā, piemēram, tiek iekārtotas autostāvvietas, nevis novietoti ziedu grozi vai velosipēdu un skrituļdēļu novietnes. Tā, protams, ir nejēdzība, to saprot arī mans auto.

Washington Post pirms kāda laika publicēja rakstu par to, ka aizvadītais automobiļu gadsimts esot bijusi cilvēces kļūda. Vai ir godīgi tikai kritizēt automašīnas, ignorējot visu pārējo? Nesaskatīt pat to labo, ko tās mūsu labā ir veikušas? Skaidrs, ka auto ražošana ir viena no panākumiem bagātākajām industrijas nozarēm. Tā deva darbu, nodrošināja ekonomikas augšupeju, garantēja labklājību. Tagad, kad naftas avoti lielākoties ir „neuzticamu“ valstu kontā, mēs vēlamies padarīt savu autoparku politiski neatkarīgu no šeihiem un diktatoriem?

Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš Henrijs Fords ASV 1908.gadā ieveda pasaulē savu T-Fordu. Viņu arī toreiz neuzņēma ar ovācijām, jo automobilis tika uzskatīts par nekaunīgu lielceļa nolaupītāju. Tagad brauktuve kļuva bīstama un pamazām cilvēki piekārtojās automobiļa vajadzībām, nevis otrādi. Automašīna bija un ir 20.gadsimta dievība, jo franču filozofs Rolāns Barts 1955. gadā to raksturoja kā „maģisku būtni“, kas esot modernā laika katedrāle. Tieši automašīnu dēļ sāka likvidēt vecpilsētu šaurās ieliņas, ietves un parkus, iztaisnot ielas un uzcept autostāvvietas neloģiskās un neērtās vietās - tikai un vienīgi auto braukšanas ērtību dēļ. Vēl šodien ir cilvēki, kas atļaujas kašķīgi šķendēties, ka Rīgā daudzviet neesot iespējams piebraukt ar automašīnām. It kā visu pasauli būtu jāpieskaņo tikai un vienīgi auto pārvietošanās ērtībām un šāds rezultāts būtu civilizācijas rādītājs.

Iphone automobiļa vietā

Nē, tagad ir citi laiki, jo T-Ford 99. dzimšanas dienā (2007.g.) pasaulē nāca Iphone, kas jauniem ļaudīm aizstāj automobili. Gudrie tālruņi ir ieradušies uz palikšanu, un visas to iespējas vēl nav izsmeltas. To ekspluatācija ir tikai sākusies.

Iespējams, ka šodienas valdzinošie franti vairs nevēlas sēdēt pie dārgas un ātras automašīnas stūres un braukt pārgalvīgi droši un neprātīgi ātri. Viņiem ir citas kaislības un vajadzības. Pārvietošanās no vienas vietas uz otru tagad mierīgi varēs notikt ar automašīnas robota palīdzību, kuru komandēs mobilais telefons un 5G sistēma.

Ar to automašīna ir pārstājusi cilvēku magnetizēt tā, kā to varēja novērot pirms 50 gadiem.

Tagad tā vairs nebūs prestiža manta, kaislība, mīlestība vai pielūgsmes objekts. Nē, tā būs komfortabla elektriska bleķa vai plastmasas kaste ar četriem riteņiem, ar kuru ērti pārvietoties no viena punkta līdz otram. Pēc tam to atstājot ceļa malā kādam citam, kas arī grib pārvietoties no punkta A un punktu B.

Auto pasijas laiks ir garām.