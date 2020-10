Par iespējamu līdzdalību krāpšanā apsūdzēts "Tet" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis

Kamēr nav saņemts starptautiskās kriminālistikas firmas atzinums, “Tet” padome Gulbi no amata neatstādinās.

Prokuratūra arī lūgusi “Tet” izvērtēt, vai tā piekrīt šajā krimināllietā būt par cietušo. Valstij daļēji piederošajā uzņēmumā par to lemšot valde bez Gulbja. Attiecīgie darbinieki – Meisītis un Gulbis – no padomes un akcionāru turpina baudīt atbalstu.

“Tet” padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins

“Mēs par to situāciju esam bijuši informēti vairāk nekā 10 gadus. Visas izmeklēšanas gaitu un mums nav bijuši nekādi citi notikumi, kas liktu apšaubīt viņu lojalitāti un godprātību. Šis darījums iespējams ir visvairāk pētītais darījums “Tet” vēsturē. Un tas rezultāts ir bijis ļoti veiksmīgs. Tas ir ļoti ienesīgs un profitabls bizness, kas faktiski radīts no nulles. No tāda loģikas viedokļa tur pamata nav. Bet iespējams ir kādi argumenti, kurus mēs nezinām.”