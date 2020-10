"KPV LV" valde lēmusi no partijas izslēgt tās valdes locekli Zīvertu

Partijā skaidroja, ka šāds lēmums esot saistīts ar negatīvu vērtējumu politiķa publiskajai komunikācijai, savukārt Zīverts viņa izslēgšanu no "KPV LV" saista ar iestāšanos par atklātību un patiesību un šādu soli dēvē par pārmērīgu. Pašlaik nav zināms, vai politiķim šo valdes pozīciju būtu tiesības pārsūdzēt.

Tieši neminot Zīvertu, "KPV LV" valdes priekšsēdētājs Atis Zakatistovs paziņojumā presei pauž, ka partijas valde ir pieņēmusi ļoti grūtu, bet partijas attīstībai svarīgu lēmumu - pārskatīt biedru rindas un šķirties no tiem biedriem, kas nav lojāli partijai un tās vērtībām.

Savukārt Jelgavas domes deputāts kā galveno iemeslu viņa izslēgšanai no partijas min to, ka pirms nedēļas viņš ir sniedzis interviju TV3 raidījumam "Nekā personīga", kurā "godīgi un atklāti" atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem par partijas finanšu menedžmentu saistībā ar šogad notikušajām Rīgas domes vēlēšanām.

"Ir zīmīgi, ka esmu ticis izslēgts no partijas par godīgumu un atklātību. Tāpat kā, manuprāt, lielāka daļa partijas biedru, uzskatu, ka mums ir jāuzstāda ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi augsti standarti un tiem, kas izdarījuši apstrīdamus lēmumus ir jāspēj uzņemt kritiku un atbildību tad, kad tas ir pamatoti. Tā vietā, es tieku izslēgts no partijas par to, ka sniedzu interviju medijiem," akcentē Zīverts.