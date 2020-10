Kaukāza reģionā vēl arvien norisinās Kalnu Karabahas konflikta saspīlējums, kurš ir prasījis daudzu karavīru un civiliedzīvotāju upurus. Savas atbildes par konflikta aktuālajiem jautājumiem sniedza Azerbaidžānas un Armēnijas vēstnieki Latvijā – Džavanširs Ahundovs un Tigrans Mkrtčjans.

Kura puse ir atbildīga par pašreizējām sadursmēm Kalnu Karabahā un kāpēc?

Azerbaidžāna: Gribu atgādināt Jūsu lasītājiem, ka karš notiek Azerbaidžānas teritorijā. Četras ANO Drošības padomes rezolūcijas skaidri norāda, ka Kalnu Karabahas teritorija pieder Azerbaidžānai. Turklāt Armēnija ir okupējusi arī septiņus Kalnu Karabahas apkārtnes reģionus, kas pieder un vienmēr ir piederējuši Azerbaidžānai. Kopumā 20 procenti mūsu teritorijas ir bijuši okupēti! Mūsu zemju okupācijai pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā sekoja Azerbaidžānas iedzīvotāju izraidīšana no šīm teritorijām - Azerbaidžāna uzņēma apmēram miljonu cilvēku, kuri zaudēja visu - mājas, citus īpašumus, savus radiniekus.

Ir svarīgi precizēt, ka militārais konflikts sākās nevis 27. septembrī, bet 12. jūlijā, kad armēņu karaspēks uzbruka teritorijai, kas atrodas 180 kilometrus no Kalnu Karabahas (Tovuzas). Šai Armēnijas provokācijai bija divi mērķi - iesaistīt konfliktā trešo valsti un pārtraukt gāzes piegādes ceļus uz Eiropu, jo visa mūsu naftas un gāzes infrastruktūra atrodas 78 kilometru attālumā no teritorijas, kur notika apšaudes. Tad mēs nepakļāvāmies provokācijai, tikai apslāpējām punktus, no kuriem tika apšaudīta mūsu teritorija. Galvenais armēņu politiķu mērķis - trešo valstu iesaiste šajā konfliktā - netika sasniegts.

Bet, kā teica mūsu prezidents un augstākais armijas virspavēlnieks Ilhams Alijevs, Armēnijas kriminālajam režīmam jāuzņemas atbildība un tas arī atbildēs par šo noziegumu. Mēs aizstāvamies kaujas laukā. Mēs nekad neesam karojuši pret civiliedzīvotājiem un mēs to nedarīsim arī turpmāk. Mums ir savs ceļš, savs mērķis, kas ir vienots visai Azerbaidžānas tautai. Azerbaidžānas armija turpinās atgūt savai valstij atņemtās likumīgās zemes.

Armēņu karavīri pie Kalnu Karabahas robežas FOTO: ITAR-TASS/ScanPix

Armēnija: Atbildīga par sadursmju uzsākšanu ir Azerbaidžāna. Pirmkārt, jau kopš 2015. gada EDSO Minskas grupa ir uzsvērusi nepieciešamību izveidot pamiera ievērošanas mehānismus gan starp Kalnu Karabahas un Azerbaidžānas teritorijām, gan arī starp Armēnijas un Azerbaidžānas robežām. Armēnija šim piedāvājumam ir piekritusi, taču ne Azerbaidžāna. Otrkārt, Azerbaidžāna jau ilgstoši ir investējusi savus ienākumus no naftas un gāzes pārdošanas militārā budžeta palielināšanā un bieži vien publiski paziņojusi, ka ir gatava atrisināt konfliktu ar jebkādiem līdzekļiem – tai skaitā militāriem. Šo retoriku bieži vien pavada arī konkrēta militāra rīcība un pamiera pārkāpumi. Būtiskākais no tiem pirms pašreizējiem notikumiem tika veikts 2016. gadā. Treškārt, pēc Azerbaidžānas un Turcijas kopīgi rīkotām militārām mācībām (noturētas neilgi pirms pašreizējo sadursmju sākuma), Azerbaidžānas teritorijā palika turku militārie konsultanti un militārā tehnika. Tāpat Turcija ir palīdzējusi Azerbaidžānas pusē rekrutēt islāmistus no Tuvajiem Austrumiem. Šie soļi norāda uz to, ka Azerbaidžāna un Turcija jau ilgstoši ir plānojusi agresijas uzsākšanu.

Armēnijai un Kalnu Karabahai nav bijuši nekādi taktiski, stratēģiski vai citi iemesli karadarbības uzsākšanai pret Azerbaidžānu, kura karam ir gatavojusies jau 20 gadus.

Tad kad Azerbaidžānas diplomāti saka, ka atbildība par sadursmēm ir jāuzņemas Armēnijai, to apgalvojumi iet pretrunā iepriekš paustajiem vēstījumiem un reālo rīcību. Tas tiek darīts tāpēc, ka notiek mēģinājumi iegūt starptautisku atbalstu, taču es domāju, ka jebkurš loģiski domājošs cilvēks sapratīs, ka tā nav patiesība.

Kāpēc sadursmēs cieš civiliedzīvotāji?

Azerbaidžāna: 27. septembrī pulksten 6:00 no rīta Armēnija apšaudīja mierīgas pilsētas un ciematus, kas atradās kontakta zonā. Jau pirmajās stundās mums bija upuri civiliedzīvotāju vidū. Tikai pēc tam Azerbaidžāna uzsāka pretterorisma operāciju - pilnībā ievērojot ANO Statūtu 51. pantu, kas nosaka tiesības aizstāvēt savu suverēno teritoriju. Mēs esam spiesti paziņot, ka šī konflikta laikā Armēnija neievēro nekādas normas, pat veic kara noziegumus.

Armēnija regulāri apšauda Azerbaidžānas pilsētas un ciematus. Balistiskās raķetes «Scud» un «Tochka U» naktīs krīt uz pilsētām un ciemiem, nogalinot sievietes, bērnus un sirmgalvjus.

Turklāt šos briesmīgos noziegumus Armēnijas militāristi veic pret apdzīvotām vietām, kas atrodas ārpus militārā konflikta zonas. Tas ir rupjš 1949. gada Ženēvas konvencijas pārkāpums, kas aizliedz uzbrukumus mierīgām pilsētām un ciematiem, kas neatrodas militārās konfrontācijas zonā. Otrai lielākajai Azerbaidžānas pilsētai Gendžei pēdējo nedēļu laikā tika uzbrukts trīs reizes, divas reizes naktī. Desmitiem cilvēku gāja bojā, daudzi tika ievainoti. Noziedzīgais režīms, kuru vada pašreizējais Armēnijas premjerministrs Nikola Pašinjans, nevienu nesaudzē!

Gendžes pilsētas drupas FOTO: Azerbaidžānas vēstniecība Latvijā

Armēnija: Azerbaidžānas mērķis ir radīt humanitāru katastrofu un veikt etnisko armēņu tīrīšanu Arcahas (Kalnu Karabahas) teritorijā. Jau sadursmju pirmajās dienās Baku uzbruka Arcahas galvaspilsētai Stepanakertai un citām lielpilsētām. Šo uzbrukumu mērķis ir pavisam vienkāršs – iznīcināt ikdienas dzīvei nepieciešamo infrastruktūru, lai radītu baiļu atmosfēru un piespiestu cilvēkus doties bēgļu gaitās. Azerbaidžāna arī izmanto klāstera bumbas, kuru lietošanu aizliedz starptautiskās konvencijas.

Visbeidzot, Azerbaidžāna arī atsakās veikt savu kritušo karavīru līķu evakuāciju no sadursmju teritorijas, kas rada milzīgu veselības problēmu risku. Es nezinu nevienu citu valsti, kura izturētos ar tādu necieņu pret saviem nogalinātajiem karavīriem. Turklāt, Azerbaidžāna arī novieto savas raķešu palaišanas sistēmas un militāro ekipējumu ļoti tuvu apdzīvoto vietu tuvumā. Brīdī, kad Arcahas armija veic pa šīm pozīcijām atbildes triecienus un nejaušības dēļ, cieš arī apdzīvotās vietas, Azerbaidžāna uzreiz iedarbina savu propagandas mašinēriju.

Kas jādara, lai apturētu karadarbību?

Azerbaidžāna: Katrai valstij, analizējot mūsu reģionā notiekošo, jāatbild uz vienu jautājumu: kā tā rīkotos, ja 20 procenti tās teritorijas būtu okupēti un 10 procenti iedzīvotāju būtu kļuvuši par bēgļiem, vai, precīzāk, iekšēji pārvietotiem cilvēkiem?

Absolūti obligāts nosacījums miera sarunām ir armēņu okupācijas spēku bezierunu izvešana no mūsu teritorijām. Ja Pašinjana režīms nav gatavs šādiem soļiem, tad Azerbaidžānas armija turpinās atbrīvot savas zemes. Katru dienu mūsu armija atbrīvo pilsētu pēc pilsētas, ciematu pēc ciemata - pilsētas Fizuli, Džabrailu, Hodžavendu. Esam atguvuši izcilo Azerbaidžānas arhitektūras pieminekli Hudaferinas tiltu pāri Araksas upei - Azerbaidžānas karogs plīvo pār to. Mēs atdosim šīm zemēm to vēsturiskos nosaukumus, atjaunosim pilsētas un ciematus, kurus iznīcināja un izlaupīja armēņu okupācijas režīms. Mūsu iedzīvotāji (700 000 cilvēku), kuri kļuvuši par bēgļiem savā zemē, varēs atgriezties savās mājās.

Armēnija: Starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu iesaistīties, lai apturētu Turcijas dalību konfliktā un tās militāro atbalstu Azerbaidžānai. Turklāt ieročus Azerbaidžānai piegādā arī citas valstis, kuras tikai palielina sadursmēs kritušo skaitu.

Baku ir nepieciešams saņemt brīdinājumu, ka tās 1994. – 1995. gada pamiera noteikumu pārkāpumiem, kā arī divreiz noslēgto humanitāro pamiera noteikumu pārkāpumiem būs negatīva sekas. Starptautiskā sabiedrība nedrīkst palikt vienaldzīga pret agresoru, kurš nogalina civiliedzīvotājus, iznīcina ikdienas dzīvei nepieciešamo infrastruktūru un nogalina karagūstekņus. Azerbaidžāna un tās atbalstītāji kara noziegumus veic katru dienu un mēs uzskatām, ka frāze «nekad atkal» gadsimtu pēc 1915. gada armēņu genocīda un 70 gadus pēc Holokausta nav tikai tukša frāze, bet gan nopietns vēstījums, kura pārkāpšanai draud sekas.

Stepanakerta no putna lidojuma FOTO: Armēnijas vēstniecība Latvijā

Kāds varētu būt konflikta ilgtermiņa risinājums?

Azerbaidžāna: Konflikta risinājums ir starptautisko tiesību principu (par valsts teritoriālo nedalāmību) ievērošana un ANO Drošības padomes rezolūciju īstenošana. Nav cita ceļa.

Nākamais kompromiss pēc mūsu zemju atbrīvošanas ir tas, ka tiek radīta iespēja mierīgai Azerbaidžānas un Armēnijas iedzīvotāju līdzāspastāvēšanai Kalnu Karabahā.

Kā tas notiek, starp citu, arī citās Azerbaidžānas apdzīvotās vietās, tostarp Baku, kur ir vairāku tūkstošu armēņu kopiena.

Armēnija: Konflikta ilgtermiņa risinājums ir Arcahas pašnoteikšanās tiesību atzīšana. Šis arī ir viens no elementiem, kuri ir piedāvājusi EDSO Minskas grupa. Citas alternatīvas nav, jo pretējā gadījumā tiek riskēts ar Kalnu Karabahas iedzīvotāju pilnīgu iznīcināšanu. Azerbaidžāna turpina apgalvot, ka ir nepieciešams ievērot teritoriālās nedalāmības principu, bet teritorija nekad nav svētāka par cilvēkiem, kuri tajā dzīvo. Tāpēc pašnoteikšanās tiesību princips ir iekļauts ANO hartā.

Šeit arī jāatceras, ka Azerbaidžāna savu neatkarību ieguva 1991. gadā un kļuva par ANO dalībvalsti 1992. gadā. Tajā laikā Azerbaidžāna Kalnu Karabahas teritoriju nekontrolēja. Otrkārt, Azerbaidžāna ir pasludinājusi sevi par 1918-1920. gada Azerbaidžānas Republikas mantinieci. Tomēr tajā laikā Kalnu Karabaha tās sastāvā neatradās. Vēlāk šo teritoriju PSRS ietvaros Azerbaidžānai piešķīra Josefs Staļins. Tātad nelegāla rīcība, kuru ir veicis viens no pasaules lielākajiem tirāniem ir vienīgais Azerbaidžānas teritoriālo pretenziju tiesiskais pamats.

Kā starptautiskā sabiedrība varētu iesaistīties konflikta atrisināšanā?

Azerbaidžāna: Vēlos uzsvērt, ka Azerbaidžāna augstu novērtē Latvijas Ārlietu ministrijas oficiālo paziņojumu 2020. gada 17. jūlijā, atbalstot Azerbaidžānas teritoriālo integritāti un suverenitāti. Mēs redzam starptautiskās sabiedrības lomu objektīvā novērtējumā par notiekošo ap Kalnu Karabahu, izmantojot visus starptautiskos instrumentus, kas ietekmē spiedienu uz Armēnijas režīmu, lai izpildītu ANO Drošības padomes rezolūcijas un izbeigtu kara noziegumus. Jo ātrāk starptautiskā sabiedrība reaģēs uz Pašinjana režīma noziedzīgajām darbībām, un jo ātrāk tiks noteiktas sankcijas pret Armēniju - agresora un okupantu valsti, jo ātrāk būs iespējams pārtraukt militāro konfliktu un atgriezties pie sarunu procesa.

Armēnija: Starptautiskajai sabiedrībai nepieciešams sniegt patiesus un steidzamus izvērtējumus par Turcijas iesaisti saistībā ar islāma teroristu pārvietošanu uz konflikta zonu un nāvējošu ofensīvu ieroču piegādi Azerbaidžānas režīmam, kuram ir skaidri nolūki veikt genocīdu. Tāpat ir jāizvērtē Azerbaidžānas veiktie uzbrukumi cilvēku dzīvei nepieciešamajai infrastruktūrai. Ja šādi izvērtējumi netiks sniegti, konflikts var transformēties daudz asiņainākā un neparedzamākā veidolā.

Visbeidzot, starptautiskajai sabiedrībai jāatceras, ka pašnoteikšanās tiesības nav tās, kuras izraisa konfliktu. Konfliktu izraisa šo pašnoteikšanās tiesību liegšana.

Tāpēc Arcahu ir nepieciešams atzīt arī starptautiski.