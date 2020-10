Tā kā bērnistabu funkcionalitāte joprojām ir ļoti aktuāls jautājums, IKEA interjera dizainere dalās ar noderīgiem ieteikumiem par to, kā atjaunināt bērnistabu, neieguldot daudz līdzekļu.

Padomājiet, kā labāk izvietot mēbeles un sadalīt istabu dažādās zonās atbilstoši aktivitātēm, piemēram, mācībām, atpūtai utt. Ja iespējams, nodaliet atpūtas un guļvietas zonu ar plauktu, aizkaru vai pat paklāju. Guļot ir jāatpūšas, nevis jādomā par rītdienas mājasdarbiem. Arī pieaugušajiem ir līdzīgi — darba zonu nevajadzētu iekārtot guļamistabā, lai varētu atpūtināt prātu no darba.

Ja vienā istabā dzīvo vairāki bērni, katram no viņiem ir jābūt individuālai, simboliski nodalītai telpai, piemēram, šim nolūkam izmantojot skapi vai aizkaru. Pat gultas baldahīns var radīt vajadzīgo nošķirtības sajūtu. Lai izvairītos no strīdiem par teritoriju, istabu var sadalīt ar dažādām krāsām ne tikai uz sienas, bet pat mantu glabātuvēm, lai to piederība būtu pilnīgi skaidra. Ja nav iespējas istabā izvietot atsevišķu gultu katram bērnam, bet vien divstāvu gultu, nodrošiniet bērniem vismaz katram savu galdu vai atsevišķu vietu hobijiem.