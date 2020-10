Vispasaules Insulta diena. Kāpēc rodas insults?

Kā skaidro neiroloģe, pirmkārt, insulta upuru skaitam visā pasaulē un arī Latvijā piemīt tendence palielināties iedzīvotāju novecošanās dēļ. Proti, vecāka gadagājuma cilvēkiem ir daudz citu blakus slimību, kas ir insulta riska faktori. Otrkārt, šodien galvenā problēma varētu būtu tā, ka cilvēki, kuriem nekad iepriekš nav bijusi saskare ar insultu, neatpazīst tā pirmos simptomus – it sevišķi, ja simptomi ir viegli – un adekvāti nenoreaģē. Viņi padomā, ka „gan jau dīvainās sajūtas pēc brīža pāries” un neizsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. Daudzi cilvēki arī baidās no nepamatota NMPD izsaukuma, lai par to pēc tam nebūtu jāmaksā. Citreiz pacients cenšas sazvanīt savu ģimenes ārstu, lai izstāstītu simptomus, ja viņš vēl spēj runāt. Taču tas paņem laiku, un bieži vien paliekošo insulta seku iemesls ir tieši nokavēts laiks, kurā jau varēja sniegt akūtu palīdzību – izmantot jaunākās specifiskās insulta ārstēšanas metodes.

Insulta simptomi visiem nav vienādi. Tie ir atkarīgi no tā, kurā asinsvadā pārtraukusies asins plūsma un cik liels smadzeņu rajons palicis bez skābekļa apgādes. Tas nosaka arī insulta smagumu un prognozi. Ir divu veidu insulti. Visbiežākie ir išēmiski insulti jeb smadzeņu infarkti, kas rodas, ja trombs nosprosto asinsvadu un tāpēc smadzenēm tiek pārtraukta asins piegāde un līdz ar to arī skābekļa piegāde. Otrs ir hemorāģiskais insults jeb asinsizplūdums galvas smadzeņu vielā vai starp smadzeņu apvalkiem, kuru izraisa plīsis asinsvads. Asinsvadu nosprostojums arī var rasties divējādi: vai nu veidojoties trombiem pašā asinsvadā – tas ir aterotrombotisks smadzeņu infarkts, vai trombiem nokļūstot smadzeņu asinsvados no citiem orgāniem, visbiežāk no sirds – tas ir trombembolisks smadzeņu infarkts. Visiem insulta veidiem ir viena kopēja pazīme – insults notiek pēkšņi. „Tas būtu jāuzraksta sarkaniem burtiem!” pārliecināta I. Ķikule. „Vakar biju vesels, un šodien man pēkšņi parādījušies simptomi. Pēkšņi ir vienas puses nespēks – ja tiek nosprostota, piemēram, vienas puses miega artērija, tad pretējā ķermeņa pusē attīstās notirpums, pēkšņa parēze (muskuļu vājums) vai paralīze (pilnīgs kustību spējas zudums), parādās vienas sejas puses asimetrija, runas traucējumi. Cilvēks neuztver vai nesaprot, ko runā, vai arī pats nevar parunāt, vai runā neskaidri. Apmēram 80 procentos gadījumu insults notiek tieši ar šīm pazīmēm. Vēl ir cits išēmiskā insulta paveids, kad aizsprostojas mugurkaula artērijas, kas tālāk savienojas pamata artērijā un tās zari savukārt apsaiņo smadzeņu stumbru, kurā atrodas dzīvībai svarīgie centri. Tad simptomi izpaužas nedaudz citādāk: ar pēkšņu, stipru galvas reiboni, koordinācijas un līdzsvara zaudēšanu, troksni ausīs, redzes traucējumiem – cilvēks visu laiku redzēja, un pēkšņi puse no redzes lauka pazūd –, ar sliktu dūšu, neskaidru runu, rīšanas grūtībām. Šis insulta paveids ir retāk sastopams, bet ir ļoti bīstams. Savukārt hemorāģisks insults visbiežāk izpaužas ar pēkšņām galvassāpēm, reiboni, vemšanu, mēdz būt bezsamaņa, kas var ilgt no dažām stundām līdz pat divām, trim dienām. Ir traucēta rīšana, elpošana, sirdsdarbība, var būt urīna aizture vai nesaturēšana. Cilvēkam ir paralīze un jušanas traucējumi vienā ķermeņa pusē, šķība seja. Ļoti smags stāvoklis rodas pēc asinsizplūduma smadzeņu stumbrā. Cilvēkiem būtu jāsaprot, ka šādā situācijā, kad parādās pirmās insulta pazīmes, jāreaģē uzreiz – jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.”