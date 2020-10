Pašvaldībai lūdz pārtraukt rūpniecisko zveju Burtnieku ezerā

Iniciatīvā pausts aicinājums pārtraukt zivju rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā, kas ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Idejas autors pauda, ka pašlaik ezeru apdraud eitrofikācija jeb aizaugšana. Viens no aizaugšanas iemesliem ir izjaukts ekoloģiskais līdzsvars, kuru vajag atjaunot. Bambarts skaidroja, ka viens no variantiem, kā to var izdarīt, ir aizliegt ezerā rūpniecisko zveju.