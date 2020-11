Maijas Rozītes-Krištopānes krāsošanās paradumi un meikapa modes tendences

Par veiksmīgiem produktiem, kuriem sievietes kosmētikas maciņā noteikti vajadzētu atrast vietu, grima meistare Gita Šildere sauc vaigu sārtumu , kas sejas ādu padara svaigāku, izgaismotāju , kas ir viens no šā brīža top produktiem, un kādu svaigu lūpu krāsu . Tāpat viens no šā brīža populārākajiem dekoratīvās kosmētikas produktiem ir daudzfunkcionālais bronzeris – ar tā palīdzību iespējams padarīt slaidāku seju, to konturējot, piešķirt ādai mirdzumu vai lietot kā acu ēnas. Ir arī citi kosmētikas produkti, kuri spēj pildīt arī citu produktu funkciju.