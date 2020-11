ASV pēc vēlēšanām – nokaitēta un sašķelta

Andžāna prāt, lielais pārsteigums ir Trampa uzvara Floridā, Ohaio, Aiovā un citos svārstīgajos štatos. Līdz ar to pagaidām lielāka iespēja uzvarēt vēlēšanās ir pašreizējam Baltā nama saimniekam. Runājot par Floridu, Spolītis piebilst, ka liels pārsteigums ir tas, ka beigu beigās Donalds Tramps ieguva tur dzīvojošo latīņamerikāņu balsis. Tas zināmā mērā esot noticis tāpēc, ka tur dzīvojošie imigranti nevēlas, lai ierastos jauni imigranti un konkurētu par to darba vietām. Papildus tam, daudzi latīņamerikāņi nāk no sociālistiskām valstīm un Tramps ir meistarīgi spējis parādīt, ka demokrāti atbalsta sociālisma idejas. Šie cilvēki ir uz savas ādas piedzīvojuši, cik neveiksmīgs sociālisms var būt, saka Andžāns.