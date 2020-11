Depozīta sistēmas ieviešana Latvijā samazinās kaitējumu videi. Vienlaikus tas varētu pavērt iespēju tukšo pudeļu kontrabandai no kaimiņvalstīm. Uz šīm un citām lietām norādīja radījuma “Komforta zona” dalībnieki.

No 2022. gada 1. februāra Latvijā jāsāk darboties iepakojuma depozīta sistēmai. Praktiski tas nozīmē, ka stikla vai PET pudeles, kā arī skārdenes varēs nodot speciālos, gan automatizētos, gan manuālos taras pieņemšanas punktos visā valstī, saņemot 10 centus par nodotu pudeli. Depozīta maksu varēs saņemt gan bezskaidras naudas norēķinu veidā, gan saņemot čeku par atbilstošu summu, savukārt manuālos taras pieņemšanas punktos depozīta maksu būs iespējams saņemt arī skaidrā naudā.

Uzņēmuma “Depozīta iepakojuma operators” aplēstās investīcijas ir no 25 līdz 30 miljoniem eiro, diskusijā uzsvēra "DIO" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis. Viņš paskaidroja, ka šajā summā ietilpst taromāti, atkritumu šķirošanas centrs, informācijas tehnoloģiju sistēmas un iepakojumu uzskaites programmatūra. Pēc Stūrīša vārdiem, šīs investīcijas ir paredzētas, lai būtu iespējams nodrošināt depozīta sistēmas darbību līdz 2029. gadam.

Par tādu pašu samaksu risinājumu piedāvā uzņēmums “Nulles depozīts”. Tā valdes loceklis Arnis Salnājs gan atzīmē, ka 25-30 miljoni eiro ir tikai sākotnējās investīcijas. Jautāts, cik vēl būtu nepieciešams ieguldīt sistēmā līdz 2029. gadam, uzņēmējs atbildēja, ka tādu aprēķinu pagaidām nav, jo šis ir garš laika posms un daudz kas esot atkarīgs no sistēmas lietotāju aktivitātes.

Runājot par cilvēku aktivitāti, Stūrītis piebilda, ka jau šobrīd Latvijā darbojas decentralizēta taras pieņemšanas sistēma vairākkārt izmantojamām pudelēm. Šajā sistēmā, saskaņā ar viņa teikto, vidēji tiek atgriezta aptuveni puse no izlaistām pudelēm.

Savukārt “DIO” uzskata, ka tas var izraisīt atkritumu kontrabandu no Latvijas kaimiņvalstīm.

“Lielā daļā gadījumu nebūs iespējams noskenēt svītru kodu un pārliecināties par to, kāda ir šīs pudeles izcelsme un vai par to vispār ir veikta depozīta iemaksa. Tas nozīmē, ka iepakojumu varēs ievest no citām valstīm, kurās pat nav depozīta sistēmas."