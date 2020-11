ASV vēlēšanas: faktu pārbaude par soctīklos izskanējušiem apgalvojumiem par pārkāpumiem

Lielu Trampa atbalstītāju uzmanību piesaistīja 23 277 biļetenu grupa Filadelfijā, kurā visas balsis bija nodotas par Baidenu. Par to tvītoja arī Trampa dēls Donalds Tramps jaunākais.

Fakti: Šīs informācijas avots ir datos balstītas žurnālistikas un vēlēšanu aptauju portāls "FiveThirtyEight", kas pieder raidorganizācijai "ABC News". 4.novembra vakarā portāls ziņoja par divām izskaitītām balsu kopām Pensilvānijā - viena no tām bija no Luzernas apgabala, bet otra no Filadelfijas. Visas 23 277 Filadelfijas balsis bija atdotas par Baidenu.