Baidena prezidentūra – kā tā ietekmēs Baltijas drošību?

Interesanti ir tas, ka Krievijai pašu sarunu par kodolbruņojuma ierobežošanu eksistence varētu būt pat svarīgāka par to rezultātu. Tas tāpēc, ka tā ir Kremļa iespēja nonākt pie viena sarunu galda ar ASV. Savukārt to var izmantot kā iespēju, lai parunātu par citiem Krieviju skarošiem jautājumiem – piemēram, tai piemērotajām sankcijām, saka Balodis.

Turklāt Vašingtonā pastāv bailes no kodolterorisma, jo Krievijas kodolarsenāls potenciāli var kļūt nedrošs un nonākt kādu teroristisku grupējumu rokās.

Šajā jautājumā ļoti daudz kas būs atkarīgs no jaunās administrācijas politikas saistībā ar militāro spēku samazināšanu Vācijā. Ja minētā politika tiks turpināta, tad daudzus no Vācijā esošajiem karavīriem varētu pārvietot uz Poliju. Katrā gadījumā šīs rīcības izmaksas nebūs tikai ASV pārziņā. Vašingtona izdarīs spiedienu uz saviem sabiedrotajiem sadalīt militāros tēriņus vienlīdzīgās daļās, saka Tabuns.

Pētnieks atgādina, ka priekšvēlēšanu kampaņā Baidens Ķīnu nodēvēja par ASV galveno konkurentu, bet Krieviju par galveno ienaidnieku. Tas nozīmē, ka uzmanība no mūsu reģiona nepazudīs. Šis savukārt ir vēl viens iemesls, kāpēc ASV būs nepieciešama spēcīga Eiropa. Gluži vienkārši – vareni sabiedrotie var palīdzēt risināt sasāpējušos drošības jautājumus. Tajā pašā laikā no Baidena varam sagaidīt arī atgādinājumus NATO valstīm tērēt 2% no IKP aizsardzībai. Tas gan nebūs pasniegts tik skaudrā veidā kā Trampa laikā, domā pētnieks.