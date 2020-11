2021.gada 20.janvārī janvārī Donalds Tramps kļūs par ekskluzīva bijušo ASV prezidenta kluba biedru. Viņš gan joprojām izliekas, ka vēlēšanās nav zaudējis un turpina izplatīt nepatiesus apgalvojumus, ka uzvara vēlēšanās viņam tikusi nozagta. Nevēlēšanās pieņemt realitāti nemaina faktu, ka 45. ASV prezidenta prezidentūras termiņš neatlaidīgi tuvojas beigām, un to, ka pēc dažiem mēnešiem Trampam būs jāmeklē jaunas nodarbošanās. Kas politiķi, uzņēmēju un bijušo realitātes televīzijas zvaigzni sagaida nākotnē? Iespējamie scenāriji ir vairāki.

Lielbritānijas raidsabiedrība BBC apkopojusi dažas no Trampa iespējām.

Zaudējums 2020.gada prezidenta vēlēšanās var nenozīmēt Trampa politisko ambīciju beigas – Tramps var ņemt piemēru no Grobera Klīvlenda un pēc četriem gadiem kandidēt atkal.

“Es pilnīgi noteikti iekļautu viņu to cilvēku sarakstā, kas, visticamāk, kandidēs 2024.gadā,” norāda Trampa administrācijas bijušais personāla vadītājs Miks Mulvanijs.

Kā iepriekš vēstījis ASV laikraksts “The New York Times”, Trampam nākamo dažu gadu laikā pienāk atmaksas termiņš aizņēmumiem vairāk nekā 400 miljonu dolāru vērtībā. Pats Tramps gan vairrākkārt izteicies, ka šie aizņēmumi veidojot vien “niecīgu daļu” no viņa kopējās īpašumu vērtības.

Tikmēr laikrakstam “The New York Times” izdevies iegūt Trampa pēdējo divu desmitgažu nodokļu deklarācijas, kas uzrāda hroniskus zaudējumus un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Laikraksts vēstīja, ka Tramps desmit no pēdējiem 15 gadiem vispār nav maksājis ienākumu nodokli - galvenokārt tāpēc, ka viņa zaudējumi ievērojami pārsnieguši ienākumus.