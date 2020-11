Lobēšanas atklātības likums: 12 gadi, likuma aizvien nav

Interešu pārstāvju reģistru paredzēts ieviest kā obligātu, pretējā gadījumā ir bažas, ka tas nestrādās, kā to rāda Lietuvas piemērs. Reģistrā iekļautu ne vien ziņas par lobētājiem, bet, piemēram,

Interešu pārstāvniecības nozarē strādājošais advokāts Andris Tauriņš (“Sorainen”) saka: “Tā problēma ir tāda, ka nav tāda precīza regulējuma, kā tas ir jādara. Līdz ar to mēs esam saskārušies jau gadiem ilgi ar aizdomīgiem interešu lobēšanas gadījumiem, kur cilvēki kārto lietas pēc savas modes zem galda, un daudzi ierēdņi un lēmumu pieņēmēji baidās varbūt no tādas cilvēcīgas vai tādas ētiskas lobēšanas, jo īsti nezina, kā tas jādara.”

Līdzīgs viedoklis ir arī citam lobisma un interešu pārstāvniecības speciālistam Filipam Rajevskim (“Mediju tilts”), kurš arī piedalījās darba grupas sēdē aizvadītajā nedēļā. “No industrijas viedokļa šī atklātība ir ļoti svarīga, lai tās attiecības veidotos, jo vairāk to savstarpējās uzticības attiecības, kad skaties, kādā veidā vari tālāk savu domu un intereses aiznest līdz šiem politikas veidotājiem,” saka Rajevskis, norādot, ka “nekur nav zvanīts, ka tavs viedoklis tiks, protams, ņemts vērā, taču to pirmo soli es teikšu tā, ka mums ir izdevies panākt. To, ka Latvijā cilvēki kļuvuši daudz atvērtāki. Lēmumu pieņēmēji - tieši uz dialogu un diskusiju, un pieaicina arī uz kaut kādām darba grupām, kur tie lēmumu projekti tiek izstrādāti,” stāsta Rajevskis.