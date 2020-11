Covid-19 vai gripa? Atpazīsti slimību laikus...

7. Nekrītiet panikā. Lūdziet padomu ārstam. Nevilcinieties meklēt palīdzību, lai arī cik niecīgas jūsu veselības problēmas šķistu. Neviens nav imūns no bailēm patiešām saslimt! Mediķi ir pielāgojušies Covid-19 situācijai un izprot jūsu bažas. Laba komunikācija var izglābt dzīvību!

Abu vīrusu izplatīšanās ceļš ir līdzīgs. Kaites var skart jebkuru no mums, esot ciešā kontaktā ar jau saslimušo – tuvāk par diviem metriem. Vīrusi tiek izplatīti ar pilieniem, kas rodas šķaudot, runājot vai klepojot. Tie var nokļūt blakus esošā cilvēka elpceļos. Turklāt inficēšanās var notikt arī tad, ja pieskaras virsmai, uz kuras atrodas vīruss, un pēc tam pieskaras sejai, mutei, degunam vai acīm.

Slimības pazīmes var variēt no neesamības līdz viegliem vai smagiem simptomiem. Vieglu simptomu gadījumā atveseļošanās procesā var pietikt ar atpūtu mājās un šķidruma uzņemšanu, taču smagākos gadījumos var būt nepieciešama ārstu uzraudzība slimnīcā. Turklāt nav izslēgts, ka cilvēku var piemeklēt abas kaites vienlaikus – gan Covid-19, gan gripa, atgādina VCA interniste Inga Orleāne.

Abi vīrusi var izraisīt ne tikai līdzīgus simptomus, bet arī vienādas komplikācijas. To skaitā var būt pneimonija, akūtu elpošanas traucējumu sindroms, orgānu mazspēja, sirds vai smadzeņu iekaisums, sirdslēkmes, insults vai pat iestāties nāve.

Kaut daži simptomi var būt līdzīgi, var atšķirties to sākšanās laiks un norise.

Viena no gripas priekšrocībām ir tā, ka to var ārstēt ar pretvīrusu zālēm. Turklāt katru gadu var saņemt gripas vakcīnu, kas var palīdzēt samazināt saslimšanas risku, kā arī slimības smaguma un nopietnu komplikāciju risku. Vakcīna nodrošina aizsardzību pret trim vai četriem gripas vīrusiem, kas ir izplatītākie konkrētā gada gripas sezonā. Svarīgi atcerēties, ka gripas vakcīna nepasargā no Covid-19, bet tā arī nerada risku saslimt ar jaunā vīrusa infekciju vai citu elpceļu infekciju.