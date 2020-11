Pretrunīgu sabiedrības vērtējumu ir izpelnījies viens no pirmajiem jaunievēlēto Rīgas domnieku darbiem veloinfrastruktūras uzlabošanā – pagaidu velojoslas ierīkošana Čaka ielā. Kamēr viena pilsētnieku daļa ir sajūsmā, citi uzskata, ka nedrīkst nerēķināties ar sabierisko un privāto transportu.

Kam vajadzīga veloinfrastruktūra?

Riteņbraucēju plūsmas intensitātes mērīšanu Rīgā regulāri veic apvienība “Pilsēta cilvēkiem”. Parasti riteņbraucēji tiek skaitīti uz Rīgas tiltiem tā saucamajā maksimumstundā - no pulksten 8 līdz 9 no rīta. Piemēram, šī gada 13. novembrī VEF tiltu šajā laikā uz divriteņiem šķērsoja 224 cilvēki. Pagājušogad aptuveni tai pašā laikā 188 cilvēki. Savukārt Vanšu tiltu šī gada 16. oktobrī šķērsoja 231 riteņbraucējs, bet pērn aptuveni šajā pašā laikā 268 riteņbraucēji.

Bet, kā liecina apvienības 2018. gadā veiktā riteņbracēju skaitīšana, riteņbraucēju skaits Rīgā 2018. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu pieaudzis pat par 40 %.

Tātad, pieprasījums vismaz daļas pilsētnieku vidū pēc veloinfrastruktūras ir. Arī pilsētas politiskā vadība ir apņēmības pilna attīstīt veloinfrastruktūru.

Nākamā pietura - Čaka iela

Viens no apspriestākajiem pēdējā laika jautājumiem attiecībā uz velosatiksmi Rīgā ir tieši Čaka iela. Neilgi pēc ielas remonta pabeigšanas Rīgas domes (RD) deputāti nolēma šeit ierīkot pagaidu velojoslu. Šobrīd vēl tiek veikti sagatavošanas darbi. Čaka ielas eksperiments, kā to sauc paši domnieki, turpināsies no šī gada decembra līdz nākamā gada aprīlim.

FOTO: Čaka iela ar velojoslām. Oto Ozols

RD Satiksmes un transporta lietu komitejas 2. novembra sēdē, kur tika pieņemts attiecīgs lēmums, eksperti bija izteikušies, ka velojoslas ierīkošana Čaka ielā nozīmēs to, ka paliks tikai divas joslas automašīnām, pa vienai katrā virzienā, kas vairos sastrēgumus. Turklāt, saskaņā ar CSDD auditu veloinfrastruktūras izveides projektam Aleksandra Čaka ielā un Marijas ielā, Čaka ielā nav iespējams izveidot normatīviem atbilstošu veloinfrastruktūru. Taisnības labad jāpiebilst, ka arī situācija pirms ielas remonta neatbilda esošajiem normatīviem.

Taču šie un citi argumenti deputātus nepārliecināja un vairākums lēma par labu eksperimentam.

Kā skaidro Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (Jaunā Vienotība), remonta beigas bija izdevīgs brīdis, lai veiktu veljoslas ierīkošanu, jo remonta laikā daļa autovadītāju bija izmantojuši alternatīvos ceļus. Turklāt cilvēki sākuši retāk pārvietoties ar privātajiem auto Covid-19 pandēmijas laikā.

FOTO: Aleksandra Čaka iela. Ingars Tenis, TVNET

Neskatoties uz to, sabiedriskā transporta kustība Čaka ielā vēl aizvien ir intensīva. Kā jau minētajā Satiksmes komitejas sēdē sacīja uzņēmuma “Rīgas satiksme” valdes loceklis Jānis Golubevs, dienas laikā Čaka ielā kursē līdz pat 990 sabiedriskā transporta reisiem un tiek pārvadāti 43 000 pasažieru.

Velojosla Čaka ielā: par un pret

Sabiedrisko iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv” novembra sākumā publicēta iniciatīva par Čaka ielas saglabāšanu bez velojoslām. Raksta tapšanas brīdī šo sabiedrības priekšlikumu bija parakstījuši teju trīsarpus tūkstoši cilvēku.

Iniciatīvas autors, rīdzinieks Valērijs Tolkačovs apgalvo, ka viņam nav principiālu iebildumu pret velojoslu, taču tās izvietošanu Čaka ielā vīrietis uzskata par neloģisku, nemot vērā to, ka Rīgas domniekiem tika piedāvāts arī otrs variants, proti, domāt par maģistrālās veloinfrastruktūras izbūvi Krišjāņa Barona ielā. Viņaprāt, Barona iela ir daudz praktiskāka no riteņbraucēju viedokļa, jo pa to iepsējams nokļūt līdz pat Vecrīgai. Arī satiksmes intensitāte šajā ielā ir zemāka un tā ir ērti pieejama tiem, kas izmanto Gaisa vai Zemitāna tiltu.

“Rīgas mērs ir teicis, ka, pamatojoties uz šī eksperimenta rezultātiem, kaut kas tur notiks tālāk. Bet, kā tu vari pamatoties uz eksperimentu, kas tiek veikts laikā, kad pilsēta nedzīvo savā ierastajā ikdienas ritmā?” velojoslas ekperimenta jēgu Covid-19 pandēmijas laikā apšaubīja Tolkačovs.

Komentējot izskanējušo kritiku, apvienības “Pilsēta cilvēkiem” valdes loceklis Oto Ozols saka, ka jautājums nav tikai par velojoslu, bet par pilsētvidi kopumā. Čaka ielai jākļust iedzīvotājiem draudzīgākai, jo iepriekš tā neesot bijis.

“Tas nav stāsts par velojoslām, bet tas ir stāsts par pilsētvidi. Par to, kā tā iela mainās. Cik viņa paliek iedzīvotājiem draudzīgāka, cik viņa paliek draudzīgāka uzņēmejiem, cik daudz tur tieši gājēju sāk uzturēties,” stāstīja aktīvists.

Audita grupa uzsver, ka satiksmes telpu dalīšana tikai ar krāsotu apzīmējumu palīdzību, neveicot fiziskas brauktuves parametru korekcijas, ir slikta satiksmes organizācijas prakse un arī konkrētajā A.Čaka/Marijas ielā, atkarībā no pilsētas infrastruktūras plānošanā pieņemtā lēmuma, būtu bijusi nepieciešama atbilstoša pārbūve: - Ja tiktu lemts par autosatiksmes caurlaides spējas nodrošināšanu – brauktuve jāpaplašina par 1,0 - 1,5 m, pārceļot apmales uz esošo ietvju sašaurināšanas rēķina; -Ja tiktu lemts par drošas velosatiksmes veidošanu ielā, optimālais risinājums būtu katram virzienam pie brauktuves piekļauts atbilstoša virziena veloceļš, kas daļēji pacelts 3-5 cm augstāk par transportlīdzekļu brauktuvi. CSDD Audits Satiksmes organizācijas projekta “Veloinfrastruktūras izveide Aleksandra Čaka ielā un Marijas ielā, Rīgā” materiāliem, 2020. g. oktobris.

Kā stāstīja arhitekts, eksperimenta laikā tiks pievērsta uzmanība arī ceļu satiksmes negadījumu skaitam Čaka ielā kā arī tiem faktoriem, kas veicina sabiedriskā transporta kavējumus.

Esošā Rīgas veloinfrastruktūra FOTO: Rīgas domes Satiksmes departaments

Turklāt tuvākā mēneša laikā tiks izveidots Čaka ielas velosavienojums ar Zemitāna tiltu. Runa ir par velojoslu, kas būs nodalīta ar fiziskiem elementiem. Rekonstrukcija sagaida arī pašu tiltu, bet tas notiks tuvāko gadu laikā. Joslu skaits netiks mainīts, taču plānots sašaurināt esošo joslu platumu. Šādu pašu shēmu var izmantot arī citās Rīgas ielās, klāstīja Ozols.

Savukārt bijušais “Pilsēta cilvēkiem” vadītājs Māris Jonovs nesaprot, kāpēc tieši velotransportam nevarētu veidot infrastruktūru Čaka ielā, ja šis transporta veids ir efektīvāks par privātajiem auto.

“Ja ielu telpa ir šaura un kaut kam nav vietas, tad ir dīvaini, ka domās met ārā tos mazākos transportlīdzekļus, kuriem ir tieši mazākas problēmas ar vietu”. Māris Jonovs

Citās domās ir pazīstamais žurnālists, raidījuma “Zebra TV” vadītājs Pauls Timrots. Viņš Čaka ielas eksperimentu uzskata par neloģisku un vērtē to drīzāk kā politisku žestu.

“Jaunā [Rīgas] domes vadība savā pirmajā apgaitā pa pilsētu nedevās ne ar tramvaju, ne ar trolejbusu, ne ar autobusu. Viņi devās apgaitā ar velosipēdu un mēģina parādīt, ka viņi rupēsies par šo vēlētāju daļu. Baidos, ka tā daļa vēlētāju, kas sēž sabiedriskajā transportā, ir masīvi lielāka par to, kas brauc pa Čaka ielu ar velosipēdu,” nosprieda žurnālists.

Timrots arī norādīja, ka velojoslas ieviešana Čaka ielā neatbilst Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgās mobilitātes rīcības programmas īstermiņa plānam 2019-2025.g.

1.2.4.2. Visās Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonu pārbūvējamās ielās visā ielas koridorā jāveic labiekārtošana, apzaļumošana, vides elementu (velosipēdu statīvu, atpūtas vietu, atkritumu urnu, pergolu u.tml.) uzstādīšana, kā tas jau tiek praktizēts pēdējos gados. Tuvākās ielu pārbūves veicamas Turgeņeva ielā, Dzirnavu ielā (no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai), Bruņinieku ielā un Sporta ielā (no Valmieras ielas līdz Skanstes ielai), Marijas un A. Čaka ielās. Visās minētajās ielās, izņemot pēdējo no minētajām, izbūvējama arī veloinfrastruktūra. RD pilsētas attīstības departamentsRīgas transporta sistēmas ilgtspējīgās mobilitātes rīcības programmas īstermiņa rīcības plāns 2019 – 2025.g.

Jāpiebilst, ka plāns ticis izstrādāts pagājušajā domes sasaukumā un vēl nav apstiprināts.

Savukārt pilsētvides aktīvistam Ozolam nav skaidrs, kā augstāk minētais punkts vispār ir nonācis plānā, ņemot vērā to, ka tas esot pretrunā galvaspilsētas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

251. Galvenā prioritāte jāatvēl gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam, ieviešot ne tikai motivējošus, bet arī ierobežojošus pasākumus privātā autotransporta izmantošanai pilsētas centrā un nodrošinot kravu transporta plūsmu novirzīšanu no kodola. RD pilsētas attīstības departamentsRīgas ilgtspējīgā attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.

“Pilsētā pašam galvenajam ir jābūt cilvēkam. Tas ir gājējs. Lai viņš justos droši, uz ietvēm nav jābūt skūteriem, nav jābūt velobraucējiem. Ir jābūt ietvēm, kuras ir labiekārtotas ar soliņiem, kokiem, kuri veido to humāno vidi. Lai tādus apstākļus pilsētā radītu, ir jābūt atsevišķai infrastruktūrai velobraucējiem,” uzskata Ozols.

Sapņi par Kopenhāgenu

Plānojot velosatiksmi Rīgā, kā labās prakses piemērs bieži tiek aplūkota Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena. Pasaulē pazīstamais dāņu arhitekts un pilsētplānotājs Jans Gēls arī vairākkart ir konsultējis Rīgas domi pilsētplānošanā.

Lasot Rīgas pilsētas ilgtermiņa stratēgiju līdz 2030. gadam, redzams, ka vairākas labās parakses aizgūtas tieši no Kopenhāgenas. Piemēram, stratēģijas 50. punktā ir teikts, ka “pilsētas transporta infrastruktūra atbilst vispārpieņemtai hierarhijai: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – privātais autotransports.”

FOTO: Pixabay

Rīgas domnieki šos plānus patur prātā, realizējot pašreizējos un plānojot nākamos projektus. Runa ir, piemēram, par veloceliņa Imanta – Daugavgrīva izbūvi, portālam TVNET pastāstīja Olafs Pulks.

“Ir plānots izveidot velojoslu Ērgļu ielā posmā no Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, savienojot ar Jorģa Zemitāna tiltu. Ērgļu iela, Pērnavas iela un līdz Gustava Zemgala Gatvei tādu izveidot. Tad viņa pāriet uz Barona ielu vai Čaka ielu – divas iespējas. Un tad ir velojoslas Turgeņeva ielā un Dzirnavu ielas trūkstošajos posmos. Arīdzan Centrs-Zepniekkalns, posmā no Telts ielas līdz Ozolciema ielai. Projektēšanā ir arī maršruts Centrs-Purvciems-Pļavnieki,” tuvākā gada plānus izklāstīja Pulks.

Bet ir arī lielākas ambīcijas. Saskaņā ar viņa teikto, kopumā plānots izveidot jaunu vai parbūvēt esošo infrastruktūru apmēram 260 km garumā, lai velobraukšana būtu iespējama līdz pat Tukumam, Saulkrastiem un citām vietām Pierīgā. Līdzekļus plānots iegūt no Eiropas atveseļošanās fonda, kur dome jau esot pieteikusi vairākus projektus uz 241 miljoniem eiro, taču šī summa ietver līdzekļus ne tikai velojoslu ierīkošanai un veloceliņu izbūvei, bet arī ielu un krustojumu parbūvei, precizēja depuāts.

FOTO: Rīgas domes Satiksmes departaments

Runājot par veloinfrastuktūras attīstību, žurnālists Pauls Timrots uzsver, ka pieminētās Kopenhāgenas labā prakse jāievieš pilnībā, nevis tikai atsevišķas lietas. Viņš zināja stāstīt, ka veloinfrastruktūra Kopenhāgenā deviņdesmito gadu beigās sāka attīstīties paralēli sabiedriskā transporta tīklam.

“Mēs nekopējam Kopenhāgenu. Mēs ķēmojamies ar mazu daļiņu no Kopenhāgenas infrastruktūras. Ar to, ko ir vieglāk izdarīt – uzvilkt strīpu. Mēs nekādi nedomājam, kā padarīt autobusus un trolejbusus pieejamākus milzīgai sabiedrības daļai.” Pauls Timrots

Tāpat viņš uzskata, ka ir vairāki citi veidi, kā ierobežot privātā transporta kustību pilsētas centrā, nevis tikai velojoslu ierīkošana. Piemēram, var būvēt papildus stāvvietas vai noteikt iebraukšanas maksu centrā.

Savukārt pilsētvides eksperts Oto Ozols uzskata, ka galvenais ir veidot jauno veloinfrastruktūru, lai tā būtu pilnīgi droša jebkuram lietotājam. Turklāt noteikti ir jadomā par veloinfrastruktūras sasaisti ar citiem transporta veidiem. Kā piemēru viņš minēja velostāvparkus pie dzelzceļa stacijām. Vēl būtu apsverama doma veidot velogarāžas pilsētas apkaimēs un attīstīt koplietošanas velonomu.