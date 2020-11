Attālinātā mācīšanās: Bažas par izglītības plaisas palielināšanos starp skolēniem

Aptuveni pusē Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu mācības novembra vidū aizvien notika klātienē vai daļējā klātienē pat vidusskolas līmenī. Tikmēr Latvijā nu jau gandrīz mēnesi klātienē ir tikai sākumskolas klases, un arī ne visās skolās. Bērniem, sākot no 7.klases (tas ir, no aptuveni 12 gadu vecuma), mācības notiek attālināti. Papildus tam, 1.,4., 7. un 10.klasēs šogad tiek uzsākts arī kompetenču pieejā balstītais mācību modelis. Tas, kā šajā situācijā ir organizēts darbs, ir atkarīgs no pašas skolas un tā vadītāja, secina Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.