Saeimas ēdnīca nepārkāpj noteikumus un drīkst turpināt darbu

Uz to norādīja arī Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis – parlamenta ēdnīca nav publiski pieejama un darbojas saskaņā ar ārkārtas situācijas laikā noteikto regulējumu. “Kafejnīcas darbā tiek stingri ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat kafejnīcas apmeklētāji tiek aicināti izvērtēt iespējas ņem ēdienu līdzi,” viņš piebilst.

Daļa Saeimas darbinieku arī strādā attālināti, ja to ļauj darba saturs un tas ir tehniski iespējams, Re:Check stāstīja Vīgulis. To darbinieku skaits, kas strādā klātienē un izmanto ēstuvi, ir mainīgs atkarībā no, piemēram, Saeimas sēžu un komisiju sēžu grafika.