Datu digitalizācija ir veselības aprūpes nākotne

Tuvojoties tiešsaistes samitam “Toward Data-Driven Health: Sharing is Caring”, kas norisināsies 26. novembrī, veselības nozares eksperti dalās pieredzē par pacientu datu pārvaldību un tā nozīmi veselības aprūpē.

“To īpaši varam novērot starptautiskā kontekstā, kad e-receptes un pacienta vēsture jāizņem ceļojot. Ir arī svarīgi, lai dati būtu pieejami un pareizi, galvenokārt cilvēkiem, kuriem ir dažādas hroniskas slimības un kuri saņem pakalpojumus gan no veselības, gan no sociālās aprūpes, un kuri tiekas ar daudziem dažādiem speciālistiem,” stāsta B. Andersons.

“No tā nevar izvairīties – dati ir veselības aprūpes nākotne. Datu uztveršana veselības aprūpes jomā patiešām ir mainījusies un ir mainījusi situāciju. Viens no labākajiem piemēriem, ko varu minēt, ir ADA Health – sistēma, kas sastāv no algoritmiem, kuri analizē veselības situāciju un no tā sniedz ieteikumus – kurus jautājumus uzdot, lai uzzinātu, ar ko pacienti slimo. Dati ir mūsdienu otrais pilots, tie ļoti palīdz, jo īpaši ar tā sauktajām bāreņu slimībām – ļoti retām slimībām, kuras katru dienu neredzam,” skaidro D. Foringers.