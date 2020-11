Mīļie, nav noslēpums, ka šis ir īsts pārmaiņu laiks, kas jau ar otro vilni mūs visus mēģina pakļaut. Pārbaudīt mūsu izturību darbos, gaismu domās un sirdssiltumu savstarpējās attiecībās. Tomēr kaut kā šķiet, ka mēs, ievērojot prasītos noteikumus, spēsim palikt nepieradināmi savos sapņos, kas tikai spēcinās mūs kopā cīnīties tālāk! Kāpēc par to sāku runāt? Jo manā pašizolācijas laikā, kad viss šķita nolemtības pelēks un garlaicības nospiedošs, pie manis atceļoja kas patiešām jauks... Un par to es vēlos jums ne vien pačukstēt, bet skaļi pastāstīt!

Dzīve ir kā skudrupūznis, kurā esam visi kopā un tajā pašā laikā atsevišķi, kas rada neparedzamo. Un, rau, par spīti šai pandēmijai, viena no mums, Gundega Skudriņa ar savu Metropoli, ir čakli sarūpējusi jau atkal ko jaunu – melnu, elegantu mājiņas paskata kasti ar nosaukumu “Nepieradinātās vakariņas mājās”.

Pirms stāstu tālāk, gribu atzīmēt, ka šādas kastes ir 3 veidu : tikai “Nepieradinātās vakariņas mājās” kaste, kurā ir visiem piedzīvojumiem nepieciešamā atribūtika un pamācība, bet vakariņas jāpagatavo pašam; “Nepieradinātās vakariņas mājās” kaste + vakariņu sastāvdaļas no šefpavāra Raimonda Zommera; tikai vakariņas no šefpavāra Raimonda Zommera.

Savu kasti saņemot, sapratu, ka skaistums arī sver, – jārēķinās, ka, to izņemot, vajadzēs transportu, bet kā gan citādi, jo kastes saturā taču ir dāvanas, kas ne vien kusīs uz mēles, bet arī paliks par piemiņu lietojamas atkal un atkal.

Vakariņas noris četros cēlienos, kurus es ieteiktu patiešām tādā kārtībā, kā ieteikts pamācībā un sakārtots kastē. Tas patiešām ir svarīgi, jo ne velti vesela komanda ir sēdējusi un domājusi, kā to visu realizēt skaisti, ērti un patiešām garšīgi. Respektējam to un klausām :)

Nelaupiet sev svētku burvību, tāpēc uzlādējiet telefonu, lai vajadzīgajā brīdi varat netraucēti ielaist savā mājā kādu no “runājošajām aktieru galvām”, kas jūs ievedīs pasākuma burvībā.

Katrā no cēlieniem būs kāda spēle vai rotaļīgs izaicinājums. Kamēr gatavojas ēdiens, laiks paskries nemanot.

I Varēsiet izpikoties ar komplimentu pikām, sinhroni iedzert no slēpes un uzzināt abu slēptākos ziemas noslēpumus.

Var just, ka šefpavārs ar komandu, radot šo ēdienkarti, patiešām ir visu pārdomājuši līdz sīkākajai vīlītei, lai pat tādai kā man, kas labāk sarīkos Brazīlijas karnevālu, nekā sēdēs pie cepeša, viss izdotos labi!

Pat ja tevi nesaista spēlēšanās, te ir iespēja pasūtīt restorānu mājās vai arī to uzdāvināt citam. Tomēr jāņem vērā, ka kastē ir ēdamas lietas, kuras prasa ledusskapi, un produktiem ir arī derīguma termiņš. Rakstot šo, aizvien atceros, kā zandarts kusa uz mēles un cik burvīgi garšoja briedis ar "Cirkā" laimētajām garšvielām. Deserta cienītājiem arī šajā kastē ir paglabāts kas ļoti gards un izsmalcināts! Jāpiezīmē, ka kastēm dzērieni gan ir jāizvēlas pēc savas gaumes (esmu jau pačukstējusi jums priekšā nedaudz ēdienkarti). Tomēr arī te būs dāvana – jauna ziemas kokteiļa recepte no 1849. gadā radītā leģendārā cointreau liķiera, kas gatavots no triju veidu apelsīnu miziņām – Brazīlijas, Spānijas un Āfrikas. Nekad neticētu, ka tas viss kopā rada tādu garšas eksploziju.