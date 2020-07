"Izskrienam iedzert kafiju?" - it kā trīs vārdi, bet tik spilgti tie raksturo mūsu ikdienas vāveres riteni, kur aromātisko, garšīgo, seksam līdzīgo baudu, izrādās, nākas baudīt teju skrienot. Beidz! Pietiek, tu esi pelnījis šo mirkli skaistāku, lēnāku un baudāmāku, tici man. Nāc līdzi, pastāstīšu!

* Sarunā citus kafijas un dabas mīļotājus, kuri patiešām to novērtēs. Lasot tālāk, sapratīsi šīs ceremonijas unikalitāti. Atceries, ka šāds namiņš no spoguļiem virs upes nav atrodams nekur citur pasaulē!

* Neminstinies! Vasara ir tik gara, cik tā ir, dienas ir tik, cik to ir, un stundu dienā arī tik, cik saulīte dancos vai lietus muzicēs virs upes. Rezervē jau tagad!

Es brīnumiem ticu, kā arī man draugi nav no cukura, tāpēc spiedām gāzi grīdā un nepacietīgi spriedām par to, kas mūs sagaidīs.

Namiņam ir iespēja arī atvērt logus, kas arī jādara, lai sadzirdētu upes čukstētās leģendas... Un mēģini to telefonu fiksi palietot un tad ielikt dziļi somā vai kabatā. Tev jāsāk baudīt...

Kamēr esam aizņemti ar uzdevumiem un kafijas procesu, uznāk lietus, kas it kā mums cenšas pievērst uzmanību, nolikt visu malā...

Ko mums upe pastāstīja, tas paliks ar mums, bet to, ka šī kafijas pauze virs upes noteikti ir jāizbauda, teiksim visiem skaļi. Tici man, šis tev paliks atmiņā, un mirkļu dēļ jau ir vērts dzīvot, krāsot savu ikdienu, vai ne?

Spoguļnamiņš Amatas novadā apmeklētājiem pieejams no 1. jūlija līdz 31.augustam. Tajā vienlaikus drīkst atrasties četras personas. Dienas laikā spoguļnamiņā var baudīt kafijas rituālu, bet vakaros namiņš pārvēršas unikālā naktsmītnē. Tajā neierastu naktsmieru var baudīt divas personas. No spilveniem skan apmeklētāju mīļākā dziesma, bet nakts saldmi iekrāso erotiska spēle diviem.

Latvijā ir bezgalīgas dabas bagātības, unikālas ainavas un neatkārtojama vasara. Mēs vēlējāmies radīt projektu, kurā apvienojas Daba un Cilvēks cieņpilnā mijiedarbībā. Projekts radīts cilvēkiem, kuri meklē dabas klātbūtni, ir gatavi jaunai pieredzei. Visiem, kuri vēlas gūt iedvesmu, prieku, izbaudīt ko nebijušu. Cilvēkiem, kuri nemeklē komfortu, bet gan vēlas baudīt putnu dziesmas, upes čalošanu, meža burvību. Relaksēties no ikdienas steigas, urbāniem pilsētas džungļiem un kņadas. Namiņā piedāvāsim baudīt neparastu kafijas rituālu dienas stundās, bet drosmīgie varēs izbaudīt nestandarta nakts mieru,” stāsta Gundega Skudriņa.

Dizainers Mārcis Ziemiņš atklāj, ka unikālais namiņš veidots no spoguļiem, kuros atspīd apkārtnes ainava. Tas atrodas dažus metrus virs Amatas, kurai ir gan dolomīta, gan smilšakmens krasti, un namiņš ir vadāms ar pults palīdzību. Labos laika apstākļos namiņa sānu malas var atvērt un baudīt apkārtnes ainavas mieru, raudzīties uz upes plūdumu, mežu bagātībām, klausīties upes čalošanu un putnu vīterošanu. “Šāds namiņš no spoguļiem virs upes nav atrodams nekur citur pasaulē. Lepojamies, ka to izdevies īstenot pašu spēkiem, apvienojot dizainera, arboristu un alpīnistu iemaņas."