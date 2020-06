Vai vari iztēloties to pirmo ūdens malku, pie kura tiec, kad esi jau labu laiku pa muti "grabinājis" sausu mēli? Vai atceries to patīkamo sajūtu, kad tikko nolijis lietus tev dāvā dziļu un dzestru elpas vilcienu? Vai kad putekļainās kurpēs sakarsušas pēdas atbrīvo un iegremdē dzestrā strauta ūdenī? Jā, tās ir tās mazās mirkļa ekstāzes, kad saproti, ka vajag vien nedaudz, lai atgrieztos tur, no kurienes esi nācis - no dabas.

Šajā pandēmijas laikā, domāju, ikviens no mums ir pārcilājis galvā neskaitāmas domas un sajūtas. Katram ir izkristalizējies savs daudzšķautņainais dimantiņš, kas sevī slēdz to, ko patiešām dzīvē vēlies. Mēs esam tik dažādi, bet viena šķautne mums visiem iemirdzas izteikti - tās ir alkas pēc dabas. Tai bija laiks atpūsties no mums, mums - pārdomāt daudzas lietas, tāpēc tagad atkalredzēšanās ir vēl īpašāka!

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

Tāpēc ar lielu interesi piekritu radošās apvienības "Skudras Metropole" jaunajam projektam, kas solījās būt elpu aizraujošs ceļojums.

"Pārgājiens ar noteikumiem" - hmm, manuprāt, ikvienam pandēmiju piedzīvojušajam tas skan gana vilinoši. Doties piedzīvojumā, bet ar noteikumiem, kas mums visiem šajās dienās kļuvuši pazīstami. Turklāt vēl ar pieļauto normu - 25 citi cilvēki. Klau, ekskluzīvi, ne?

FOTO: Jānis Vīksna

Iedvesmojies, kusties, elpo dziļi, izzini...

Dodoties uz noteikto vietu (kas ir noslēpums līdz pēdējam brīdim), skaidrs top viens - svaiga gaisa būs daudz, jo piecu stundu garumā pabūsim dažādās dabas vietās. Jūra, pludmale, kāpas, priežu sils, meža gravas, ezers, purvs, upe... Pastaigas laikā dalībnieki gūst jaunu iedvesmu, izvēdina stresā un pandēmijas laikā nogurušās smadzenes, izbauda sākušās vasaras smaržas un garšas un priecē acis ar patiešām ļoti skaistām dabas ainavām. Turklāt daudzās pieturvietās tevi izglīto, vari iepazīt un izzināt dažādos dabas procesus.

FOTO: Jānis Vīksna

Šie pārgājieni māca novērtēt un atgādina, cik skaistā zemē dzīvojam, cik bagāta tā ir ar dabas veltēm un cik būtiski ir šo dārgumu glabāt, kopt, lolot un rūpēties.

Organizētāju nodoms ir ļaut dalībniekiem pašiem soli pa solim iepazīt savu dabas stāstu.

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

Pārgājienos mežu pārzinātājs Kalvis Kalniņš dalās ar zināšanām par mežiem, ezeru dēle performatore Perla skaidro ūdenszinības un cienā ar zaļajiem kokteiļiem no nātrēm un avenēm, bet aktrise Jana Herbsta dalībniekiem atklāj, kuri no kokiem runā dzeju, kuru radījusi dzejniece Inga Pizāne.

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

Zivju buljons ar kanēli, briedis no auzām, bērzu sula ar skudrām

Šefpavārs Andris Jugāns pārsteidza mūs visus ar mielastu, kas konceptuāli saderīgs ar mežu, jūras vai ezeru stāstu.

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

Jūras malā viesi bauda ēdamas pērles vai rabarberos marinētas foreles taco laiviņas ar upes mētrām, uzzina, kā garšo zivju buljons ar kanēli un kūpinātiem ikriem, savukārt priežu silā nobauda priežu pumpurus, meža velšu uzkodu, kuru papildina bērzu sulas balsamico redukcija ar skudrām.

Viesiem par izbrīnu no tortiljas ar kūpinātu sieru meža brūkleņu mērcē rodas alternatīva ugunskura desiņām. Un ir unikāla iespēja piedzīvot to, kā ir tad, kad "mednieks paēdis un briedis dzīvs" - galdā tiek celts gaļas aizstājējs no auzām, cūku pupām un zirņiem, kas kopā ar lakšiem un dažādām garšvielām ir tradicionālās gaļas vai grila produktu alternatīva, turklāt lielisks dzelzs un šķiedrvielu avots.

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

FOTO: Jānis Vīksna

Patiešām baudi un novērtē vēlreiz to, kas tev ir dots!

Pasākuma idejas autore, producente Gundega Skudriņa atzīst:

“Kad mūsu komanda šo brīnišķīgo maršrutu izpētīja un nosoļoja, varējām teikt tikai vienu – mēs esam laimīgi. Par visu, kas šajā dzīvē dāvāts. Par bagātīgiem mežiem, skaisto jūru un ezeriem. Tieši to pašu uzsver un atzīst arī pārgājiena dalībnieki, kas raksta pateicības vēstules. Tas ir pierādījums, ka viss skaistais ik dienu mums ir līdzās. To atliek tikai saredzēt, izbaudīt, novērtēt un lolot...”

FOTO: Jānis Vīksna

Jāatzīst, ka, esot tik daudzos Gundegas projektos, ejot uz nākamo, tu jau nedaudz baidies, vai būs atkal tā, ka "paķers aiz astes"? Vai nebūs kas jau paredzams vai jau redzēts kaut kur... Vai spēsi būt atklāts un naivs kārtējā pārsteigumā? Jā, atzīšos, ka no Gundegas Skudriņas un viņas komandas radītajiem projektiem vairs nevar tapt tālredzīgs - gluži otrādi, tu atnāc un atkal tev taureņiem pilns vēders un, ejot mājās, lipīgi smaidi...