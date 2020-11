Probācijas uzraudzība nav "papīru stumdīšana", ir arī ēnas puses

Ko nozīmē probācijas uzraudzība?

Lietojot vārdus probācijas klientu uzraudzība, mēs saprotam četras dažādu kategoriju personu grupas, ar kurām ik dienu strādā Valsts probācijas dienesta darbinieki.

Pirmā kategorija – nosacīti notiesātas personas. Tas nozīmē, ka tiesa ir noteikusi brīvības atņemšanas sodu, bet ir nolēmusi to neizpildīt, jo tās rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka persona varētu jaunus likumpārkāpumus vairs neizdarīt. Šādā gadījumā persona tiek nosacīti notiesāta, nosakot pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Visu šo pārbaudes laiku persona atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā. Pārbaudes laikā persona nedrīkst izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu un pārkāpt sabiedrisko kārtību. Tai ir jāpilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus. Rezumējot – sods ir brīvības atņemšana, bet cilvēkam tiek dota iespēja palikt sabiedrībā ar zināmiem pienākumiem.

Otrā kategorija – personas, kurām tiesa vai prokurors ir noteicis papildsodu – probācijas uzraudzība. Šo papildsodu ir iespējams piemērot kopā ar tādiem sodiem kā naudas sods, piespiedu darbs un brīvības atņemšana. To piemēro uz laiku no viena līdz trīs gadiem, atsevišķos gadījumos pat līdz pieciem gadiem, un arī šajā gadījumā persona atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un tai ir jāpilda likumā paredzētie un probācijas dienesta noteiktie pienākumi.

Trešā kategorija – nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotas personas. Tās ir personas, kuras ir izcietušas noteiktu brīvības atņemšanas soda daļu un ar savu uzvedību un attieksmi parādījušas, ka spēs iekļauties sabiedrībā, neizdarot jaunus likumpārkāpumus. Laikā, kas palicis līdz pilna brīvības atņemšana soda termiņa beigām, persona atrodas probācijas dienesta uzraudzībā. Piemēram, persona bija notiesāta ar brīvības atņemšanu uz desmit gadiem, bet atbrīvota divus gadus pirms soda termiņa beigām. Tas nozīmē, ka divus gadus tā atradīsies probācijas dienesta uzraudzībā.

Ceturtā kategorija – nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas personas. Tās ir personas, kuras ir izdarījušas kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu. Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors nosaka pārbaudes laiku no trim līdz astoņpadsmit mēnešiem. Atšķirībā no iepriekšējām trim kategorijām, šī ir visvieglākā uzraudzības forma. Ja prokurors nav noteicis nevienu no Krimināllikumā paredzētajiem pienākumiem, Valsts probācijas dienesta saskare ar šīm personām ir visnotaļ minimāla. Ņemot vērā minēto, turpmākajā sarunā orientēsimies uz pirmajām trīs kategorijām.

2019. gadā probācijas darbinieku uzraudzībā atradās 6579 personas. No tām lielākā daļa – 3953 nosacīti notiesātas personas. Tālāk seko personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība – 1516, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas personas – 599, un nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotas personas – 511, tai skaitā 94 – ar elektronisko uzraudzību.

Kā izpaužas probācijas uzraudzība, kas notiek ar cilvēku, kuram tā noteikta?