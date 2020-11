Sondra Zaļupe: Veiksmīga veselības datu e-sistēma noņemtu slogu no pacientiem

Pacientam kādā brīdī jākļūst par “varmāku”, lai iegūtu informāciju par savu veselību. Tad pacients kļūst par “upuri”, jo kaut ko procesā nav sapratis un izdarījis. Visbeidzot pacients kļūst par “glābēju” – dara to, kas nepieciešams, lai veselību uzlabotu. Veiksmīgas veselības aprūpes e-sistēmas izveide atvieglotu ārstēšanas procesu un ļautu pacientam koncentrēties nevis uz savu datu pārvaldību, bet gan pašu svarīgāko – pašsajūtas un veselības uzlabošanu.

Kā solis ceļā uz jaunu pacientu datu digitālo stratēģiju, 26. novembrī notiks tiešsaistes samits “Toward Data-Driven Health: Sharing is Caring”.

Šobrīd pacientam ir jābūt ļoti izglītotam, ja vēlas saprast, kas ar viņa veselību notiek. Jākļūst prasīgam, bezkaunīgam un drosmīgam – ja pats neiesi un neinteresēsies, neko nesaņemsi. Tajā brīdī, kad 2017. gadā uzzināju savu diagnozi – melanoma –, man nebija vēlmes kārtot papīrus, domāt par analīzēm un pierakstiem. Tā vietā, lai koncentrētos uz pašsajūtu un ārstēšanos tīri fiziski, man nācās kārtot savas ārstēšanas birokrātiju – bija jāiet uz laboratoriju pēc materiāliem, pašai jāmeklē speciālisti un jāorganizē kampaņa, lai varētu nopirkt zāles, kuras man bija nepieciešamas. Pacientam principā vienā mirklī jākļūst par savas veselības menedžeri, un bieži vien šo lomu, sevišķi vecākiem pacientiem, spiesti uzņemties viņu līdzcilvēki. Cilvēki vēršas pie biedrībām ar izrakstiem no procedūrām, jo nereti nesaprot, kāda ir viņa diagnoze. Dati ir viena lieta, taču vajadzīgs arī to skaidrojums, un tas šobrīd ļoti pieklibo. Esmu šo triju gadu laikā iemācījusies, kur skaidrojumus meklēt, bet citi, kuri ikdienā ar šādām problēmām nesaskaras, to nezina.