Plastikas ķirurģe Rodke-Sproģe par klaunu veidošanu, Bārbiju ribu izņemšanu un "pīļu lūpiņām"

Viņas gēni bija basketbols. Mamma Latvijas sporta leģenda. Pati kamēr spēlēja izlasē urbās medicīnas grāmatās. Viņa gribēja vairāk no dzīves un sevis pašas. Plika un nabadzīga studente iesēdās autobusā un nokļuva Somijā, kur nakšņojot slimnīcas telpās uzsūca visu, ko tobrīd pasaulē darīja labākie. Viņa varēja palikt arī ASV – pasaules medicīnas labākajās operāciju zālēs. Latvijā ārsti nespēj tikt galā ar apjomu, kas nāk no klientiem. Un tās nav tikai krūtis. Viņa pasaka arī nē. Sakārtojiet savu ģimenes dzīvi vai galvu un tad nāciet pie manis.

jo tam pacientam, kas to ir izdomājis - labi mēs esam dažādi un nevaram visus pēc vienas mērauklas mērīt, bet tur viņam pretī jāsēž ārstam, kas to visu īsteno.

Es brīnos, kas notiek tā cilvēka galvā, kas ir gatavs to veidot to lauvu vai to Bārbiju un griezt tās ribas ārā. Tas ir šovs, tā nav laba plastiskā ķirurģija. Laba plastiskā ķirurģijas ir, kad tu to nemani - dabiska skaistuma uzlabojumi, lai cilvēks justos harmonijā ar sevi. Tie dažreiz var būt ļoti izteikti uzlabojumi, bet tas nekad nav vulgāri!"