Saeimā rodas strīdi ap ministriju nepietiekamu iesaisti krīzes risināšanā

Muižniece arī pauda, ka no labklājības ministres Ramonas Petravičas (KPV LV) sagaidītu lēmumu skaidrošanu. "Sagaidītu, ka mūsu labklājības ministre Petraviča tagad pieteiktos debatēm un skaidrotu, kāpēc šāda te potenciāla diskriminācija tikusi pieļauta un nāktu klajā ar solījumu to salabot periodam pēc 1.janvāra. (...) Es arī aicinātu Sociālo lietu komisijas vadītāju Andri Skridi (AP) turpmāk ieklausīties iebildumos un nebraukt ar tanku, piedodiet, pāri neizdiskutētiem jautājumiem, par kuriem ir bažas tikai tāpēc, ka kādam tagad sāksies frakcijas sēde vai kaut kur ir jāsteidzas. Tas nav atbildīgi!" dusmojās deputāte.

Muižniece LM izstrādāto likumprojektu uzskata par brāķi, sagaidot, ka vai nu Petraviča, vai Saeima to labos.

tagad pa galvu, pa kaklu ķert un grābt un labot to, kas nav izdarīts, ir pierādījums ministres un JKP nekompetencei izglītības un atbalsta jomā,"

"Muižnieces kundze! Jūs tagad runājat par to, kas būs pēc kāda 20.janvāra. Ar to, ko jūs sakāt, ka jūs jau zināt, ka skolas būs slēgtas, un bērnudārzi būs slēgti. Bet līdz tam vēl ir mēneši laika, un es ceru, ka arī jūs no IZM puses pa šiem diviem mēnešiem radīsiet iespēju, lai nodrošinātu gan bērnus, gan skolotājus ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī nepieciešamības gadījumā pielāgosiet telpas," pauda ministre.