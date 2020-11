Pošamies Ziemassvētkiem: kā izdekorēt mājokli gada līksmākajiem svētkiem

Šogad ir modē atgriezties pie saknēm, visu darīt pašiem un radoši dot otro dzīvi lietām, kas savu mūžu šķietami jau nokalpojušas. Iedvesmojieties no dabas un lauku ainavām un rotājiet savu mājokli baltos, mierīgi zaļos, smilšu un sarkanbrūnos toņus, atsvaidzinot tos ar persiku, violeto un pasteļtoņu gaiši zilo nokrāsu. Materiāli – metāls un koks, taču plaši tiek izmantota arī keramika, un modē ir lielas ar rokām darinātas keramikas krūzes un vāzes. Ja ģimenē nav neviena, kurš prastu tamborēt galdautus vai izšūt spilvendrānas, gatavojiet rotājumus kopā ar bērniem, piemēram, no žāvētiem augļiem, ogām un riekstiem, tos sakārtojot virtenēs vai vainagos. Skaistus rotājumus var izgatavot arī no papīra un koka, bet eglīti rotāt ar vecmodīgām mantiņām no ģimenes mantojuma, pašceptām piparkūkām vai vienkāršām lampiņu virtenēm. Savukārt piemirstajām bērnu rotaļlietām var dot otro dzīvi, nosēdinot plīša lācīšus, zaķus vai rūķus zem eglītes, lai gaida svētkus un sargā dāvanas.