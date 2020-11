Laiks vitamīniem! Bet kā neapjukt to klāstā un saprast, ko tieši tev vajag?

C vitamīns ir viens no populārākajiem vitamīniem, īpaši ziemas sezonā. Tas uzlabo organisma pretošanās spēju infekcijas slimībām un vīrusiem, darbojas kā antioksidants, gan lietojot kā monovitamīnu, gan kopā ar citiem antioksidantiem (selēnu, cinku un E vitamīnu), uzlabo asinsvadu elastību, stiprina asinsvadu sieniņas, palīdz organismam pastiprināta stresa situācijā, piedalās kolagēna sintēzē, kas, kā zināms, nodrošina ādas veselību, stiprākus saistaudus, locītavas, mazina alerģiskas reakcijas, palīdz organismā uzsūkties dzelzs joniem.

B grupas vitamīni – B1, B2, B3, B6 - ietilpst daudzu fermentu sastāvā un nodrošina organisma bioķīmiskos procesus, uzlabo nervu impulsu pārvadi, kas nodrošina pareizu centrālās nervu sistēmas funkcionēšanu un galvas smadzeņu darbību, uzlabo nervu impulsu pārvadi arī muguras smadzenēs, kas īpaši svarīgi pie dažādas izcelsmes muguras sāpēm; tieši šīs vērtīgās darbības dēļ, nozīmējot pacientam kādu no nesteroīdajiem pretsāpju līdzekļiem (ibuprofēnu, paracetamolu, diklofenaku), papildus iesaka lietot arī B grupas vitamīnus, kā rezultātā sāpju samazināšanās dinamika ir labāka un ātrāka. B12 pārsvarā tiek lietots kā monovitamīns, jo tā darbība ir specifiskāka: tā galvenā funkcija ir nodrošināt pareizu asinsradi, to īpaši iesaka pacientiem, kuri uzturā nelieto gaļu (veģetāriešiem, vegāniem) vai lieto to ļoti maz. Šā vitamīna trūkums saistīts arī ar kognitīviem procesiem, īpaši senioru vecumā (apjukums, atmiņas zudums, depresija). Pie B grupas vitamīniem pieder arī folskābe, ko pārsvarā lieto kā monovitamīnu, jo tās darbība arī ir specifiska: viena no galvenajām funkcijām ir asinsķermenīšu veidošanās procesā un aminoskābju sintēzē, kas īpaši svarīgi ir grūtniecības laikā – folskābei ir būtiska nozīme gaidāmā mazuļa galvas un mugurkaula smadzeņu formēšanās procesā, to iesaka lietot jau grūtniecības plānošanas laikā.