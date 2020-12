Septiņi dizaina lēmumi, kas nākotnē apgrūtinās telpas iekārtošanu

Atvērtie plaukti ir noderīgi no dekoratīvās perspektīvas, taču ar funkcionalitāti šie dizaina elementi nevar lepoties. Pie sienas piestiprinātie plaukti var noturēt tikai vieglus priekšmetus, turklāt, lai tie izskatītos gaumīgi, saimniekiem ir jāveido kompozīcijas no objektiem, kas ir izkārtoti uz plauktiem; ja tie būs salikti kā pagadās, plaukti to uzreiz izcels un padarīs telpas koptēlu neveiklu.