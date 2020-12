Covid-19 inficēto un kontaktpersonu izvietošanai viesnīcās valsts varētu novirzīt 742 000 eiro

Ceturtdien finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam uzklausīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informāciju par tūristu mītņu gatavību izmitināt personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai to kontaktpersonas.

Patlaban aprēķināts, ka šī mehānisma nodrošināšanai no budžeta nepieciešami 741 750 eiro, bet Vitenbergs piebilda, ka nepieciešamības gadījumā šī summa varētu palielināties.

Paredzams, ka atbalsts tiktu sniegts vaučeru formā fiziskajām personām, ļaujot personai pašai izvēlēties viesnīcu no iepriekš apzinātā un apkopotā piedāvāto mītņu saraksta.

Kā vēstīts, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 pacienti, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.