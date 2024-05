Remontēts vai neremontēts dzīvoklis – kura iegāde izdevīgāka?

Jautājums, vai iegādāties izremontētu mājokli vai remontēt to pašam, vienmēr ir sarežģīts, un nereti tieši cenas starpība padara šo izvēli vēl grūtāku. Katram ir savas priekšrocības – mājoklī, kurā remontdarbi jau veikti, var sākt dzīvot nekavējoties, savukārt neremontētu var pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām, to vairāk tuvinot sapņu dzīvesvietai. Lai arī atbilde ir atkarīga no daudziem faktoriem, speciālistu aprēķini liecina, ka šobrīd izdevīgāk ir iegādāties jau izremontētu mājokli.