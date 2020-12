"Esam pārslogoti." Ārsts Rācenis par situāciju Stradiņa slimnīcā

Viņš tostarp atklāja, ka slimnīcā ir daudz unikālo pakalpojumu, līdz ar to tiek domāts par pacientu plūsmu ierobežošanu, lai tos saglabātu.

Kā ziņots, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.