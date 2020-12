Erdogans pauž cerību, ka Francija drīz atbrīvosies no Makrona

"Makrons ir nepatikšanas Francijai. Ar Makronu Francija virzās cauri ļoti, ļoti bīstamam periodam. Es ceru, ka Francija tiks vaļā no Makrona tik drīz, cik iespējams," žurnālistiem Stambulā sacīja Makrons.

Šodien Erdogans sacīja, ka Francijai vajadzētu atbrīvoties no Makrona,"citādi viņi nevarēs atbrīvoties no dzeltenajām vestēm", ar to domājot protesta kustību, kas sākās Francijā 2018.gadā.