Uzņēmumiem atlicis maz laika, lai izvērtētu savus pārrobežu darījumus

Kāpēc un kādi normatīvie akti to nosaka?

Pēc starptautisku pētnieku aplēsēm, uz ko atsaucas arī Eiropas Komisija, nodokļu apiešana katru gadu rada zaudējumus vairāku miljardu eiro apmērā. Ir aprēķināts, ka ieņēmumu zaudējumi, kas radušies no peļņas novirzīšanas Eiropas Savienības iekšienē̄, veido aptuveni 50 – 70 miljardus eiro.

Lai mazinātu nodokļu ieņēmumu zaudējumus, kā arī novērstu nevienlīdzīgus konkurences apstākļus starp uzņēmumiem, kuriem izdodas izvairīties no tiem piemēroto nodokļu maksāšanas, un citiem uzņēmumiem, kuriem nav pieejamas tādas pašas pārrobežu nodokļu plānošanas iespējas, Eiropas Komisija ir pastiprinājusi cīņu pret agresīvu nodokļu plānošanu.

Shēma ir vērtējama no ziņošanas perspektīvas, ja galvenais labums vai viens no galvenajiem labumiem, ko nodokļu maksātājs var pamatoti sagaidīt no shēmas, ir nodokļu priekšrocību gūšana. Būtiski paturēt prātā, ka ar pienākumu ziņot par šādām pārrobežu shēmām primāri ir saistīti starpnieki, tostarp ikviena persona, kura plāno, organizē vai dara pieejamu īstenošanai ziņojamo pārrobežu shēmu vai vada tās īstenošanu.