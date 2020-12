Dabai draudzīgi Ziemassvētki: ieteikumi ilgtspējīgākām svētku svinībām

Tiem, kas ilgtspējas principu, vietas trūkuma vai citu iemeslu dēļ nevēlas tradicionālu Ziemassvētku eglīti, Darjus Rimkus iesaka izvēlēties neordinārus risinājumus. “Ir daudz alternatīvu veidu, kā izveidot savu svētku eglīti un radīt svētku sajūtu. Radošajā procesā var iesaistīt visu ģimeni un izmantot mājās pieejamos materiālus – grāmatas, dažādus rotājumus un interjera priekšmetus vai LED lampiņu virtenes, ko piestiprina pie sienas, veidojot eglītes kontūru. Šādi risinājumi ir dabai draudzīgi, turklāt, ja mājās ir dzīvnieki vai mazi bērni, tas ir arī drošāk. Un nebūs arī jāslauka nobirušās skujas! Var iegādāties arī jau gatavu auduma, bambusa vai koka eglīti, kuru izrotā pēc sirds patikas,” iesaka IKEA interjera dizainers. Viņš norāda, ka IKEA katru gadu nāk klajā ar vairākiem ilgtspējīgiem risinājumiem. Piemēram, šogad daļa no zviedru giganta veikalos pieejamās mākslīgās Ziemassvētku eglītes ir izgatavotas no cukurniedru plastmasas – atjaunojama materiāla, kas salīdzinājumā ar parasto plastmasu ir dabai draudzīgāks.

Mūsu ģimenē īpašu uzmanību pievēršam ne tikai Ziemassvētku dekorācijām, bet arī Ziemassvētku eglītei. To mēs dodamies meklēt vietās, kur nesen veikta mežizstrāde vai meža tīrīšana, vai izvēlamies no vētrā nokritušu koku galotnēm. Jau novembra beigās mūsu mājās iededzam arī LED lampiņu virtenes. Tumšajā gada laikā es ļoti jūtu vajadzību pēc gaismas, un šo vēlēšanos piepildu ar kvalitatīvām LED virtenēm, ko lietojam gadu no gada. Logā liekam Ziemassvētku zvaigzni, kas iepriecina, nākot mājās. Man ir svarīgi arī tas, ka LED lampas patērē līdz 85 % mazāk elektroenerģijas,” stāsta Kristīne Garklāva.