Pašizolācija Latvijā jāievēro pēc atgriešanās no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu

Vidējais Covid-19 izplatības Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) nedēļas rādītājs patlaban ir 395 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tādējādi no pirmdienas, 14.decembra, regulārie pasažieru pārvadājumi nebūs atļauti uz valstīm, kur ir vairāk nekā 790 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā ar SPKC informāciju, līdz ar to regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti uz Lietuvu, Luksemburgu, Horvātiju, Andoru, Sanmarīno un Slovēniju.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras, bet, ceļojot no Urugvajas, pašizolācija būs jāievēro. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.